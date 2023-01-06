https://sputniknews.com.tr/20230106/cumhurbaskani-erdogan-varlik-fonu-yonetim-kurulunu-kabul-etti-1065471713.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T22:27+0300
2023-01-06T22:27+0300
2023-01-06T22:28+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
varlık fonu
türkiye varlık fonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, varlık fonu, türkiye varlık fonu
recep tayyip erdoğan, varlık fonu, türkiye varlık fonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nu kabul etti
22:27 06.01.2023 (güncellendi: 22:28 06.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.