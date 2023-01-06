https://sputniknews.com.tr/20230106/cumhurbaskani-erdogan-ciftci-destek-kredisini-uygulamaya-gecirecegiz-1065460143.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz' diyen Erdoğan, ''Çiftçilerimiz destek kredisini hasat dönemine kadar yapılacak her... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T15:50+0300

2023-01-06T15:50+0300

2023-01-06T16:31+0300

politika

recep tayyip erdoğan

çiftçi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir.Her küresel kriz gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor.Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. İnsanlığı büyük bir krizin eşiğinden kurtardık.Politikalarımızı ekosistemi gözeterek oluşturuyoruz.Ukrayna'daki tahıl krizini çözerek, insanlığı büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdük.Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiç bir halkasını atlamadan sistemi geliştirecek adımları atıyoruz.Tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz destek ve emeğin boşa gitmediğini görüyoruz.Bugün vereceğimiz müjdeler, çiftçilerimizi daha da güçlendirecek.Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz.Çiftçilerimiz destek kredisini hasat dönemine kadar yapılacak her türlü harcamalar için kullanabilecek.Çiftçiye destek kredisini hayata geçiriyoruz. Faizi 9,75 vadesi 36 aya kadar olacak.İkinci ve üçüncü müjdelerimiz, tarımsal Kobi kredisi ve tarım borç transferi kredisidir.

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recep tayyip erdoğan, çiftçi