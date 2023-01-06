https://sputniknews.com.tr/20230106/cocuk-istismarinin-onlenmesi-icin-arastirma-komisyonu-kurulmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1065441585.html

Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T02:01+0300

2023-01-06T02:01+0300

2023-01-06T02:01+0300

türkiye

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

tbmm

karar

yusuf ziya gümüşel

tarikat

islam

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi.

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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, tbmm, karar, yusuf ziya gümüşel, tarikat, islam