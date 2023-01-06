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https://sputniknews.com.tr/20230106/cocuk-istismarinin-onlenmesi-icin-arastirma-komisyonu-kurulmasina-iliskin-karar-resmi-gazetede-1065441585.html
Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T02:01+0300
2023-01-06T02:01+0300
türkiye
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
tbmm
karar
yusuf ziya gümüşel
tarikat
islam
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi.
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cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, tbmm, karar, yusuf ziya gümüşel, tarikat, islam
cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, tbmm, karar, yusuf ziya gümüşel, tarikat, islam

Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

02:01 06.01.2023
© Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org Küçücüğün rızası değil çocuk istismarı
Küçücüğün rızası değil çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org
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6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.
Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi.
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