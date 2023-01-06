https://sputniknews.com.tr/20230106/bostanci-dudullu-metro-acilisi-bugun-gerceklestiriliyor-1065447348.html
Bostancı-Dudullu Metro açılışı bugün gerçekleştiriliyor
Bostancı-Dudullu Metro açılışı bugün gerçekleştiriliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:16+0300
2023-01-06T10:16+0300
2023-01-06T10:16+0300
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istanbul
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ibb
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu kullanıma açılacak.14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan Anadolu Yakası'nın Kuzey Güney aksında raylı sistem entegrasyonunu sağlayacak, yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı bugün yapılacak.Bostancı-Dudullu Metrosunun güzergahıBostancıEmin Ali PaşaAyşekadınKozyatağıKüçükbakkalköyİçerenköyKayışdağıMevlânaİmesModoko-KeyapDudulluHuzurParseller
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Bostancı-Dudullu Metro açılışı bugün gerçekleştiriliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu'nun açılışı bugün yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattı çalışmalarında sona gelindi. İstanbul’un Anadolu yakasında 3 önemli metro hattını birbirine bağlayan Dudullu-Bostancı Metrosu kullanıma açılacak.
14,3 km uzunluğunda, 13 istasyonu bulunan Anadolu Yakası'nın Kuzey Güney aksında raylı sistem entegrasyonunu sağlayacak, yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı bugün yapılacak.
Bostancı-Dudullu Metrosunun güzergahı
Bostancı
Emin Ali Paşa
Ayşekadın
Kozyatağı
Küçükbakkalköy
İçerenköy
Kayışdağı
Mevlâna
İmes
Modoko-Keyap
Dudullu
Huzur
Parseller