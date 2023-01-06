https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-ukraynadaki-savas-kritik-noktada-abd-kieve-yardim-etmek-icin-her-seyi-yapmali-1065443422.html
Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı
Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'daki çatışmanın 'kritik bir noktada' olduğunu ve Rusya'nın özel askeri harekatı devam ederken ABD'nin Kiev'e yardım etmek için her... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T05:07+0300
2023-01-06T05:07+0300
2023-01-06T05:07+0300
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joe biden
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yardım
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada ABD lideri, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi. Kiev'e yeni yardım paketiGünün erken saatlerinde ise Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin Cuma günü Ukrayna için Bradley savaş araçlarını da içeren bir askeri yardım paketini daha kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Basında çıkan haberlere göre, pakette 3 milyar dolar değerinde askeri teçhizat yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bidenin-yasa-disi-goc-ile-mucadelede-yeni-plani-her-ay-en-fazla-30-bin-gocmen-kabul-edilecek-1065436137.html
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joe biden, abd, ukrayna, rusya, yardım, kiev, askeri yardım
joe biden, abd, ukrayna, rusya, yardım, kiev, askeri yardım
Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'daki çatışmanın 'kritik bir noktada' olduğunu ve Rusya'nın özel askeri harekatı devam ederken ABD'nin Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada ABD lideri, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.
Kiev'e yeni yardım paketi
Günün erken saatlerinde ise Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin Cuma günü Ukrayna için Bradley savaş araçlarını da içeren bir askeri yardım paketini daha kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.
Basında çıkan haberlere göre, pakette 3 milyar dolar değerinde askeri teçhizat yer alacak.