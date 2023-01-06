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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-ukraynadaki-savas-kritik-noktada-abd-kieve-yardim-etmek-icin-her-seyi-yapmali-1065443422.html
Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı
Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'daki çatışmanın 'kritik bir noktada' olduğunu ve Rusya'nın özel askeri harekatı devam ederken ABD'nin Kiev'e yardım etmek için her... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T05:07+0300
2023-01-06T05:07+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
ukrayna
rusya
yardım
kiev
askeri yardım
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada ABD lideri, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi. Kiev'e yeni yardım paketiGünün erken saatlerinde ise Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin Cuma günü Ukrayna için Bradley savaş araçlarını da içeren bir askeri yardım paketini daha kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Basında çıkan haberlere göre, pakette 3 milyar dolar değerinde askeri teçhizat yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bidenin-yasa-disi-goc-ile-mucadelede-yeni-plani-her-ay-en-fazla-30-bin-gocmen-kabul-edilecek-1065436137.html
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joe biden, abd, ukrayna, rusya, yardım, kiev, askeri yardım
joe biden, abd, ukrayna, rusya, yardım, kiev, askeri yardım

Biden: Ukrayna'daki savaş kritik noktada, ABD Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapmalı

05:07 06.01.2023
© Al Drago / POOLJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Al Drago / POOL
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'daki çatışmanın 'kritik bir noktada' olduğunu ve Rusya'nın özel askeri harekatı devam ederken ABD'nin Kiev'e yardım etmek için her şeyi yapması gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada ABD lideri, "Şu anda Ukrayna'daki savaş kritik bir noktada. Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi.

Kiev'e yeni yardım paketi

Günün erken saatlerinde ise Savunma Bakanlığı, Biden yönetiminin Cuma günü Ukrayna için Bradley savaş araçlarını da içeren bir askeri yardım paketini daha kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.
Basında çıkan haberlere göre, pakette 3 milyar dolar değerinde askeri teçhizat yer alacak.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya katılan Herson kenti ile Irak'ın Fellece şehrini birbirine karıştırdı. Rusya ordusunun 'Herson'dan çekildiğini' söylemek isteyen Biden, Ruslar Felluce'den çekiliyor dedi. ABD lideri, kısa sürede hatasının farkına varıp kendisini düzeltti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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