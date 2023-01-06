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https://sputniknews.com.tr/20230106/bddkdan-cep-telefonlarina-taksit-duzenlemesi-1065446614.html
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi
Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutar 12 bin liraya çıkarıldı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T09:36+0300
2023-01-06T09:36+0300
ekonomi
cep telefonu
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
taksit
ekonomi
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Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20221202/7-yildan-1-yila-dustu-kullanilmayan-cep-telefonu-hatlari-kapatilacak-1064087993.html
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cep telefonu, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), taksit, ekonomi
cep telefonu, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), taksit, ekonomi

BDDK'dan cep telefonlarına taksit düzenlemesi

09:36 06.01.2023
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Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay olacak.
Cep telefonu alımına yönelik tüketici kredilerinde vade sınırı değişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.
Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.
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