https://sputniknews.com.tr/20230106/bati-ulkeleri-gecen-subattan-bu-yana-yaklasik-12-bin-ukraynali-askeri-egitti-1065465782.html
Batı ülkeleri, geçen Şubat’tan bu yana yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğitti
Batı ülkeleri, geçen Şubat’tan bu yana yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğitti
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığından bu yana Batı ülkelerinin yaklaşık 12 bin Ukraynalı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T18:33+0300
2023-01-06T18:33+0300
2023-01-06T18:33+0300
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ukrayna
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, 3 bin 100’ü ABD’de olmak üzere yaklaşık 12 bin Ukraynalı askerin Batı ülkelerinde savaş eğitimi aldığını açıkladı.Almanya’da, iki hafta sonra tabur düzeyinde Ukraynalı askerler için yeni eğitim programının başlayacağını dile getiren Ryder, her ay 500 askerin eğitileceğini belirtti.Almanya ve ABD’nin dün, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sisteminin devri üzerinde ortak çalışma başlatacağı bildirilmişti.
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abd, ukrayna, rusya, eğitim
abd, ukrayna, rusya, eğitim
Batı ülkeleri, geçen Şubat’tan bu yana yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğitti
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığından bu yana Batı ülkelerinin yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğittiğini belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, 3 bin 100’ü ABD’de olmak üzere yaklaşık 12 bin Ukraynalı askerin Batı ülkelerinde savaş eğitimi aldığını açıkladı.
Almanya’da, iki hafta sonra tabur düzeyinde Ukraynalı askerler için yeni eğitim programının başlayacağını dile getiren Ryder, her ay 500 askerin eğitileceğini belirtti.
Almanya ve ABD’nin dün, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sisteminin devri üzerinde ortak çalışma başlatacağı bildirilmişti.