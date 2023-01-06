https://sputniknews.com.tr/20230106/bati-ulkeleri-gecen-subattan-bu-yana-yaklasik-12-bin-ukraynali-askeri-egitti-1065465782.html

Batı ülkeleri, geçen Şubat’tan bu yana yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğitti

Batı ülkeleri, geçen Şubat’tan bu yana yaklaşık 12 bin Ukraynalı askeri eğitti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatı başladığından bu yana Batı ülkelerinin yaklaşık 12 bin Ukraynalı... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T18:33+0300

2023-01-06T18:33+0300

2023-01-06T18:33+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rusya

eğitim

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Ryder, bugünkü basın toplantısında, 3 bin 100’ü ABD’de olmak üzere yaklaşık 12 bin Ukraynalı askerin Batı ülkelerinde savaş eğitimi aldığını açıkladı.Almanya’da, iki hafta sonra tabur düzeyinde Ukraynalı askerler için yeni eğitim programının başlayacağını dile getiren Ryder, her ay 500 askerin eğitileceğini belirtti.Almanya ve ABD’nin dün, Ukrayna’ya Patriot hava savunma füze sisteminin devri üzerinde ortak çalışma başlatacağı bildirilmişti.

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