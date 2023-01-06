https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-yanik-tip-1-diyabet-tanisi-konmus-cocuklara-seker-olcum-cihaz-yardimi-basvurulari-basladi-1065446288.html

Bakan Yanık: Tip-1 diyabet tanısı konmuş çocuklara şeker ölçüm cihaz yardımı başvuruları başladı

Bakan Yanık: Tip-1 diyabet tanısı konmuş çocuklara şeker ölçüm cihaz yardımı başvuruları başladı

Bakan Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T09:13+0300

2023-01-06T09:13+0300

2023-01-06T09:25+0300

türkiye

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

derya yanık

çocuk

tip-1 diyabet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nda başvuruların başladığını duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, kan şekeri seviyesinin normal seviyede seyretmesinin diyabet hastaları açısından önemli olduğunu, bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki diyabet hastası çocukların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Yanık ayrıca TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklar için cilt altı şeker ölçüm cihazı ile sensörlerinin en fazla iki yıllık teminini sağlayacaklarını söyledi.Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı’na başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:SGK'dan karşılanıyorDiyabet tanısı almış kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm çubukları ve cihazlar gibi ihtiyaçların bir kısmı muhtaçlık kriterleri gözetilmeksizin ilgili hekim raporlarına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını belirten Bakan Yanık, “Bunun haricinde biz de Bakanlık olarak sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza şeker ölçüm cihazı yardımında bulunacağız” diye konuştu.İhtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri için 50 başlıkta sosyal yardım programını sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Yanık, bunun yanı sıra vatandaşların taleplerini de gündemlerine aldıklarının altını çizdi.

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aile ve sosyal politikalar bakanlığı, derya yanık, çocuk, tip-1 diyabet