https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html

Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle

Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T12:29+0300

2023-01-06T12:29+0300

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türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

suriye

yunanistan

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.Bakan Akar açıklamasında Yunanistan ile gerginliğe de değinerek "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler" ifadelerini kullandı.Akar ayrıca "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" diye ekledi.Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.

türkiye

suriye

yunanistan

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, yunanistan