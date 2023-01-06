https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:29+0300
2023-01-06T12:29+0300
2023-01-06T13:03+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
yunanistan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.Bakan Akar açıklamasında Yunanistan ile gerginliğe de değinerek "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler" ifadelerini kullandı.Akar ayrıca "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" diye ekledi.Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.
türkiye
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, yunanistan
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, yunanistan
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
12:29 06.01.2023 (güncellendi: 13:03 06.01.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Bakan Akar açıklamasında Yunanistan ile gerginliğe de değinerek "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler" ifadelerini kullandı.
Akar ayrıca "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" diye ekledi.
Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.