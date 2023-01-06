Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230106/bakan-akar-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-meselemiz-tamamen-teroristlerle-1065450621.html
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:29+0300
2023-01-06T13:03+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064892675_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b1ee0435c451bc5c7515a3d6361347f5.jpg
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.Bakan Akar açıklamasında Yunanistan ile gerginliğe de değinerek "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler" ifadelerini kullandı.Akar ayrıca "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" diye ekledi.Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.
türkiye
suriye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064892675_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_256609235646aa4b700c944343ac9af1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, yunanistan
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), suriye, yunanistan

Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle

12:29 06.01.2023 (güncellendi: 13:03 06.01.2023)
© AAMilli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü kitabının tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Bakan Akar açıklamasında Yunanistan ile gerginliğe de değinerek "Yunanistan'la ciddi sorunlarımız var. Bunları diyalogla çözülmesi için gerçekten azimle çalışıyoruz. Maalesef komşumuz Yunanistan'dan olumlu cevap alamadık. Gelmedikleri gibi bizi de kendilerine göre bir takım kavramlarla suçlamaya çalışıyorlar. Adaları silahlandırıp statükoyu bozan Yunanistan'dan. Daha dün balıkçılarımıza ateş ettiler" ifadelerini kullandı.
Akar ayrıca "Moskova’daki görüşmede muhataplarımıza, mevcut şartlar itibari ile yeni bir göç dalgasının bizim için mümkün olmadığını, Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarında kalmalarına özen gösterdiğimizi dile getirdik" diye ekledi.
Akar "Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki meselemiz tamamen teröristlerle. Bu mücadelemizi çarpıtanlar var. Türkler ve Kürtler kardeştir. Milletimizi savunurken hep beraber olduk. Şehitliklerimiz bunu en büyük göstergesi" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала