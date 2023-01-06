https://sputniknews.com.tr/20230106/6li-masaya-hdpden-cumhurbaskani-adayi-gondermesi-karsi-ciktigimiz-tek-isim-mansur-yavas-1065464246.html

HDP’den 6’lı masaya Cumhurbaşkanı adayı göndermesi: ‘Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş’

HDP’den 6’lı masaya Cumhurbaşkanı adayı göndermesi: ‘Karşı çıktığımız tek isim Mansur Yavaş’

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AYM’nin HDP’nin hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine ‘Siyasi partiler, başta bizim partimiz olmak üzere... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T16:48+0300

2023-01-06T16:48+0300

2023-01-06T16:48+0300

politika

meral danış beştaş

yolcu yolunda gerek

halkların demokratik partisi (hdp)

mansur yavaş

6'lı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102184/14/1021841431_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_08f4f4e11cfd5d13e8577f4f78657f3f.jpg

Radyo Sputnik’te Enver Aysever’in Yolcu Yolunda Gerek programında konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesinin (AYM) HDP’ye verilen Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesi ile ilgili, “Siyasi partiler, başta bizim partimiz olmak üzere, tasfiye edilmek isteniyor. Yargı maalesef bu süreçte seçim çalışmalarında birinci derecede rol almış durumda” dedi.6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de konuşan Meral Danış Beştaş, ‘Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz’ ifadelerini kullandı.‘Çok büyük bir hukuksuzluk’Meral Danış Beştaş, AYM’nin verdiği HDP’ye hazine yardımının geçici süreliğine bloke edilmesi kararıyla ilgili şu yorumu yaptı:‘Bu karar olur mu olmaz mı diye çok tartışıldı. Çok büyük bir hukuksuzluk ve gasp var. Seçim çalışmaları, mahkeme kararlarıyla yürütülüyor. Siyasi partiler, başta bizim partimiz olmak üzere, tasfiye edilmek isteniyor. Yargı maalesef bu süreçte seçim çalışmalarında birinci derecede rol almış durumda. Bunun daha önceki kararlarla da bir uyumu yok. Anayasa Mahkemesi kendince teknik bir bloke kararı vermiş ama bunun hukukta, Anayasada hiçbir karşılığı yok. Tamamen siyasetin kararı veya baskısı olarak nitelendirebiliriz.’'Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri'Altılı Masa’dan çıkacak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan Beştaş, isimleri değil ilkeleri önemsediklerini söyledi. İsmen karşı çıktıkları tek kişinin Mansur Yavaş olduğunun altını çizen Beştaş, “Ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri” ifadelerini kullandı. Beştaş şöyle konuştu:‘İsimlerden ziyade ilkeleri önemsiyoruz. Kürt meselesine yaklaşım turnusol kağıtlarından biridir. Irkçılığa karşı olmak örneğin. Bunda herkesin ezberlerini bozması lazım. Geçmişle yüzleşme lazım. Kürtlerin de herkes gibi bu ülkenin sahibi ve yurttaşı olduğunu kabul etmemiz lazım. Adil yargılamalar yine çok önemli bir başlık. Kadın eşitliği ve özgürlüğü hayati derecede önem verdiğimiz bir ilke. Doğaya yönelik kırım politikasının son bulması gibi ilkelerimiz var. Bugüne kadar karşı çıktığımız tek isim oldu o da Mansur Yavaş. Onun adaylığına asla HDP seçmeni sıcak bakmaz. Bizim için denklemde yok. ‘İnşallah’' kavramını resmi açıklamayla yalanlayan bir insandan herkesi temsil eden bir Cumhurbaşkanı olmaz diye düşünüyoruz. Bir vatandaş ‘İnşallah Demirtaş hapisten çıkar’ demişti. Ona ‘inşallah’ diye yanıt verdiği söylendi. Ertesi gün belediyeden ‘Böyle bir cümlem olmadı’ diye açıklama geldi. Bu kadar ürkek, tutum alamayan ve taraf olarak gördüğümüz biri. Ayrıntıları kişiler üzerinden tartışmak istemiyorum, tek bir görüşü onun üzerinden tartıştığımız için söyledim.’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral danış beştaş, yolcu yolunda gerek, halkların demokratik partisi (hdp), mansur yavaş, 6'lı masa