https://sputniknews.com.tr/20230106/6-iscinin-oldugu-vinc-kazasinda-kusurlu-bulundu-insaat-ve-vinc-firmasi-1065460553.html

6 işçinin öldüğü vinç kazasında kusurlu bulundu: İnşaat ve vinç firması

6 işçinin öldüğü vinç kazasında kusurlu bulundu: İnşaat ve vinç firması

İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasında bilirkişi raporu savcılığa gönderildi. Rapora göre, inşaat ve vinç firması sahipleri asli kusurlu bulundu. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T16:01+0300

2023-01-06T16:01+0300

2023-01-06T16:01+0300

türkiye

izmir

vinç

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065246599_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_49f6893551686019b84ba5e744c5e283.png

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği 32 katlı rezidans inşaatındaki vinç kazasına ilişkin A sınıfı iş güvenliği uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.Kaza sonrası hazırlanan ve soruşturma dosyasına giren 5 sayfalık raporda, ilgili mevzuata yer verildi.Kazanın "iş kazası" olduğu vurgulanan raporda, yapı işlerinin "çok tehlikeli işler" kapsamına girdiği, bu işlerin yeterli bilgi ve beceriye sahip personel tarafından yapılması gerektiği, bunun için de personelin teknik yönden eğitilmesi gerektiği vurgulandı.İfadeler rapordaBilirkişi raporunda, tutuklanan inşaat firması ortaklarından E.Y, şantiye şefi M.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.K.A'nın ifadeleri de yer aldı.Tutuklanan firma ortaklarından E.Y, ifadesinde, 30 Aralık'ta yurt dışına çıkmak üzere havalimanında bulunduğu esnada kaza haberini aldığını ve olay yerine geçtiğini kaydetti.İfadesinde kazanın nasıl gerçekleştiğine dair bilgisinin olmadığını belirten E.Y, kendisini şöyle savundu:"Kaza sırasında şantiye alanında değildim. Daha sonrasında bana haber vermelerinden dolayı acil olarak olay yerine geldim. Ancak kazanın olmasına sebebiyet veren kule vinç başka bir taşeron firmaya ait. Vincin kurulumu, bakımları ve çalışanları üzerinden aramızda sözleşme yaptık. Vinci kuran, yöneten ve kullanan kişiler o firmaya aittir. Firmanın bana ait olan bir çivi, vida dahi takma hakkı yoktur. Bakımı, kurulumu, kulenin yükseltilmesi, alçaltılması firmanın sorumluluğundadır. Firmamıza ait şantiye alanında böyle bir olayın gerçekleşmesinden dolayı üzgünüm. Ben şantiye alanında kendi sorumluluğuma ait her türlü güvenlik önlemini aldırıyorum."'Mesai saatinde girilmesin dedim'İş sağlığı ve güvenliği uzmanı F.K.A. da kazanın meydana geldiği firmada "kısmi olarak" güvenlik uzmanı görevinde bulunduğunu öne sürdü.Geçen yıl haziranda göreve başladığını anlatan F.K.A, "İşe başladığımdan itibaren çalışanlara gerekli yasal eğitimleri, bilgilendirmeleri yapıyoruz ve çalışma sahası içerisinde gerekli önlemleri alıyoruz. Bahse konu kule vincin parçalarının üzerine düştüğü konteynerler ben çalışmadan önce sahada vardı. Ben de buna bir çözüm olarak mesai saatleri içerisinde konteynerlere kimsenin girmemesi gerektiğini bildirdim. Mesai bitimi kule vincin operatörü aşağı indiği anda girmek serbestti. Ben şantiye alanında olmadığım sırada vincin devrildiğini bana bildirdiler. Ben de hemen inşaat alanına geçtim." ifadelerini kullandı.'Konteynerlere başka yer bulunamadı'M.Y. de ifadesinde, firmada 3 yıldır mimar olarak çalıştığını aynı zamanda şantiye şefi olarak görev yaptığını bildirdi.Kazanın olduğu alandaki inşaatına yaklaşık 3,5 yıl önce başlandığını belirten M.Y, şunları kaydetti:'Gerekli ağırlıklar takılı değildi'Olayın olduğu sıralarda mesainin bittiğini ve şantiye alanında bulunmadığını ifade eden M.Y. ifadesini şöyle tamamladı:3'ü asli, biri tali kusurluRaporun sonuç ve kanaat bölümünde, şüphelilerden inşaat firması ortaklarından E.Y, kule vinç firması sahibi İ.K, şantiye şefi M.Y. "asli kusurlu", iş güvenliği uzmanı F.K.A. "tali kusurlu" olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.6 işçi hayatını kaybettiKamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 30 Aralık'ta akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmış, vinç parçaları işçilerin kaldığı iki katlı konteynerin üzerine düşmüştü. Vinçteki 2 kişi ile konteynerdeki 4 kişi yaşamını yitirmiş, konteynerdeki işçilerden 2'si yaralanmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında inşaat firması ortaklarından E.Y, şantiye şefi M.Y, iş güvenliği uzmanı F.K.A. ve vinç firması sahibi İ.K. tutuklanmıştı.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, vinç, kaza