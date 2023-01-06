https://sputniknews.com.tr/20230106/2022de-dunyada-gida-fiyatlari-yuzde-1-geriledi-turkiyede-yuzde-77-artti-1065462060.html

2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T16:28+0300

2023-01-06T16:28+0300

2023-01-06T16:46+0300

gıda

fahiş fiyat

ekonomi

türkiye istatistik kurumu (tüik)

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg

Küresel gıda fiyatları, zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.Dünya gıda fiyatları, aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar, önceki aya göre ise yüzde 1.9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasımdaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralıkta 132.4'e geriledi.Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.Türkiye, kendine destek olamadıRusya'nın, geçen yıl şubatta başlayan Ukrayna operasyonundan sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti, ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle fiyatlar geriledi.Türkiye'de ise gıda fiyatları 2022'yi yüksek artışla tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76.8 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/marketler-indirim-icin-toplaniyor-en-ucuz-olacagiz-1065408518.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gıda, fahiş fiyat, türkiye istatistik kurumu (tüik), birleşmiş milletler (bm)