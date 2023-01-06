https://sputniknews.com.tr/20230106/2022de-dunyada-gida-fiyatlari-yuzde-1-geriledi-turkiyede-yuzde-77-artti-1065462060.html
2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı
2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T16:28+0300
2023-01-06T16:28+0300
2023-01-06T16:46+0300
gıda
fahiş fiyat
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg
Küresel gıda fiyatları, zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.Dünya gıda fiyatları, aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar, önceki aya göre ise yüzde 1.9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasımdaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralıkta 132.4'e geriledi.Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.Türkiye, kendine destek olamadıRusya'nın, geçen yıl şubatta başlayan Ukrayna operasyonundan sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti, ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle fiyatlar geriledi.Türkiye'de ise gıda fiyatları 2022'yi yüksek artışla tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76.8 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/marketler-indirim-icin-toplaniyor-en-ucuz-olacagiz-1065408518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9c71dae4811ef538411aca2a662a1c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gıda, fahiş fiyat, türkiye istatistik kurumu (tüik), birleşmiş milletler (bm)
gıda, fahiş fiyat, türkiye istatistik kurumu (tüik), birleşmiş milletler (bm)
2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı
16:28 06.01.2023 (güncellendi: 16:46 06.01.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda enflasyonunun yüzde 77 arttığını göstermişti.
Küresel gıda fiyatları, zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.
Dünya gıda fiyatları, aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar, önceki aya göre ise yüzde 1.9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.
Bloomberg HT'de yer alan habere
göre; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt
ürünleri, et
ve şeker
fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasımdaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralıkta 132.4'e geriledi.
Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.
Türkiye, kendine destek olamadı
Rusya'nın, geçen yıl şubatta başlayan Ukrayna operasyonundan sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti, ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle fiyatlar geriledi.
Türkiye'de ise gıda fiyatları 2022'yi yüksek artışla tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76.8 arttı.