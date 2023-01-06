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https://sputniknews.com.tr/20230106/2022de-dunyada-gida-fiyatlari-yuzde-1-geriledi-turkiyede-yuzde-77-artti-1065462060.html
2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı
2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T16:28+0300
2023-01-06T16:46+0300
gıda
fahiş fiyat
ekonomi
türkiye istatistik kurumu (tüik)
birleşmiş milletler (bm)
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Küresel gıda fiyatları, zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.Dünya gıda fiyatları, aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar, önceki aya göre ise yüzde 1.9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasımdaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralıkta 132.4'e geriledi.Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.Türkiye, kendine destek olamadıRusya'nın, geçen yıl şubatta başlayan Ukrayna operasyonundan sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti, ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle fiyatlar geriledi.Türkiye'de ise gıda fiyatları 2022'yi yüksek artışla tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76.8 arttı.
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gıda, fahiş fiyat, türkiye istatistik kurumu (tüik), birleşmiş milletler (bm)
gıda, fahiş fiyat, türkiye istatistik kurumu (tüik), birleşmiş milletler (bm)

2022'de dünyada gıda fiyatları yüzde 1 geriledi, Türkiye'de yüzde 77 arttı

16:28 06.01.2023 (güncellendi: 16:46 06.01.2023)
© AAMarket, pazar, gıda
Market, pazar, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel gıda fiyatları göstergesi 2022'de yüzde 1 geriledi. Türkiye'de ise bu hafta açıklanan veriler 2022'de gıda enflasyonunun yüzde 77 arttığını göstermişti.
Küresel gıda fiyatları, zirve seviyeleri test ettiği 2022 yılını negatif enflasyonla tamamladı.
Dünya gıda fiyatları, aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 1 geriledi. Fiyatlar, önceki aya göre ise yüzde 1.9 gerileyerek düşüşünü dokuzuncu aya taşıdı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasımdaki revize edilmiş 135 seviyesinden aralıkta 132.4'e geriledi.
Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 135.7 olarak açıklanmıştı.

Türkiye, kendine destek olamadı

Rusya'nın, geçen yıl şubatta başlayan Ukrayna operasyonundan sonra Karadeniz'den yapılan sevkiyatta aksama yaşanacağı endişesiyle dünya gıda fiyatları yükselmişti, ancak Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının desteğiyle fiyatlar geriledi.
Türkiye'de ise gıda fiyatları 2022'yi yüksek artışla tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatları 2022'de yüzde 76.8 arttı.
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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