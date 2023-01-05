Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230105/yuksek-secim-kurulunda-5-uye-degisecek-yeni-baskan-secilecek-1065407124.html
Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T10:11+0300
2023-01-05T10:11+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/03/1048584235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed1144f5eb8e6a77bf19d2483b14331a.jpg
11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bu ayın ikinci haftasında seçim yapılacak.Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221218/soyludan-imamoglu-aciklamasi-yskyi-elestirebilir-ama-hakaret-edemez-1064732896.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/03/1048584235_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1826bf4a3af8833154bc5e9a90390d60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

10:11 05.01.2023
© AAgenel seçim
genel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.
11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.
Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bu ayın ikinci haftasında seçim yapılacak.
Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.
Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
POLİTİKA
Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez
18 Aralık 2022, 22:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала