https://sputniknews.com.tr/20230105/yskdan-secim-malzemeleri-hazirliklariyla-ilgili-aciklama-1065428393.html

YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama

YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, seçim malzemelerinin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alınması yönteminin, mevzuata uygun olarak yıllardan beri... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:10+0300

2023-01-05T19:10+0300

2023-01-05T19:10+0300

politika

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçim

genel seçim

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YSK Başkanlığından, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma gibi görevlerin YSK'ya verildiği hatırlatıldı.11 yüksek yargıçtan oluşan YSK'da, son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan dört siyasi parti temsilcisi ile TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin de görev aldığı hatırlatılan açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin, tüm komisyon çalışmalarına ve kararların alındığı Kurul toplantılarına katılıp görüşlerini dile getirdikleri ve önemli katkı sağladıkları ifade edildi.4734 sayılı Kanun'un, seçim malzemelerinin DMO aracılığıyla alınmasını mümkün kıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Depoların güvenliği emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından sağlanmaktadır'Stoklarda hazır edilen filigranlı kağıtların seçim zamanlarında, seçime katılacak siyasi parti, bağımsız aday ve seçmen sayısı dikkate alınarak gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra oy pusulası ile oy zarfı üretilmesi işleminde kullanıldığı aktarılan açıklamada, "YSK, seçim malzemelerini muhafaza edeceği yeterli deposu bulunmadığı için güvenli depolama imkanlarına sahip DMO depolarında muhafaza etmekte olup depoların güvenliği emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından sağlanmaktadır." denildi.YSK açıklamasında, Türkiye'de seçimlerin yapılacağı tarihlerin yasalarda düzenlendiği belirtilerek, "Ancak seçimlerin zamanından önce yapılması her zaman mümkün olduğu için bu durum seçim malzemelerinde stoklu çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenle stoklarda eksilen seçim malzemelerinin yerine yenileri alınarak stoklar tamamlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, seçim iş ve işlemlerinin sağlıklı, düzenli ve hukuka uygun yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen "Yüksek Seçim Kurulu Yeni Veri Merkezi Projesi"nin, YSK'nın kararları doğrultusunda, Bütçe Kanunu ile TBMM'de yasalaştığı, Savunma Sanayii Başkanlığıyla yapılan protokol gereğince HAVELSAN A.Ş'nin yükleniciliğinde uygulandığı anlatıldı.Bu hususun her adımından siyasi parti temsilcilerinin bilgilendirildiği, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

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yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim