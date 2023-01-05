https://sputniknews.com.tr/20230105/turkiye-ve-bulgaristandan-gocmen-kacakcilarina-karsi-es-zamanli-operasyon-1065436334.html

Türkiye ve Bulgaristan'dan göçmen kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon

Türkiye ve Bulgaristan'dan göçmen kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon

Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek hafta Türkiye makamlarıyla eş zamanlı olarak yasa dışı göçmen ve mülteci kaçakçılarına karşı... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T22:53+0300

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avrupa

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Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerciev, Bulgaristan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın düzensiz göçmen ve mülteci kaçakçılarına karşı operasyon düzenleyeceğini duyurdu. Operasyon kapsamında suç çetelerinin çökertileceğini söyleyen Demerciev, "Bizim topraklarımızda ve paralel olarak Türkiye topraklarında özel operasyon düzenleyerek, yasa dışı göçmen kaçakçılığı ile uğraşan suç çetelerini çökertmeyi amaçlıyoruz" dedi.Polis, kaçak göçmenleri taşırken yakalandıYaşanan son mülteci krizinin ardından Bulgaristan Emniyeti seferber oldu. Bir Bulgar polisi içinde yaklaşık 31 kaçak göçmenin bulunduğu bir minibüsü Türkiye’den Sofya istikametine götürdüğü esnada yakalandı. Polis üniformasını kullanan polis, "Çok kredim var, maaşım düşük onun için mülteci kaçakçılığı yapıyorum" dedi. Polisin daha önce de göçmen kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı 23 yaşındaki polisi görevden alarak konuyla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan Burgas kentinde geçtiğimiz 25 Ağustos’ta mülteci dolu bir otobüsü kovalayan polis aracının kaza yapması sonucu 2 polis hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz 8 Kasım'da da Türkiye-Bulgaristan sınırında tespit edilen Türk iki kardeş, polis tarafından mülteci taciri zannedildi. Polis, iki kardeş tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Dün Bulgar emniyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki kardeşin çoban olduğu ve mülteci taciri değil, sınırda otlayan hayvanları çalmak için bölgeye geldiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230105/bidenin-yasa-disi-goc-ile-mucadelede-yeni-plani-her-ay-en-fazla-30-bin-gocmen-kabul-edilecek-1065436137.html

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bulgaristan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, operasyon, avrupa