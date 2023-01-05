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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı
Türkiye A Milli ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu duyuruldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T21:52+0300
2023-01-05T21:52+0300
spor
türkiye a milli voleybol takımı
eda erdem dündar
zatürre
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde muayene edilen Eda Erdem Dündar'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza 'Geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
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türkiye a milli voleybol takımı, eda erdem dündar, zatürre
türkiye a milli voleybol takımı, eda erdem dündar, zatürre

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı

21:52 05.01.2023
© AA Eda Erdem Dündar
 Eda Erdem Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Türkiye A Milli ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde muayene edilen Eda Erdem Dündar'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza 'Geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."
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