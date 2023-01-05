https://sputniknews.com.tr/20230105/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takimi-kaptani-eda-erdem-dundar-zaturreye-yakalandi-1065433404.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zatürreye yakalandı

Türkiye A Milli ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın zatürre olduğu duyuruldu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye a milli voleybol takımı

eda erdem dündar

zatürre

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve öksürük şikayetiyle Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde muayene edilen Eda Erdem Dündar'ın sağlık durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:"Sporcumuzda yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonrasında viral pnömoni (viral zatürre) tespit edilmiştir. Sporcumuzun yatışı yapılarak tedavisine başlanmış ve takibi devam etmektedir. Kaptanımıza 'Geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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türkiye a milli voleybol takımı, eda erdem dündar, zatürre