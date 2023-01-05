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Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındı
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındı
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem, yaptırımları ihlal ettiği ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Letonya'nın başkenti Riga'da... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T19:20+0300
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Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındıktan sonra Riga'da hemen mahkemeye çıkarıldı. Kasem hakkında tutuklu yargılama kararı verildi ve gazeteci cezaevine götürüldü.Kasem'in avukatı İmma Yansone, dava dosyalarını henüz almadıklarını ve karara itiraz için 10 gün vakitleri olduğunu belirtti.Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor. Gazeteci, 30 Aralık'ta ailesini ziyaret etmek üzere Riga'ya gitmişti.Kiselev: Karar tamamen hukuk dışı, tüm AB ülkelerindeki tehlikeli eğilimi gösteriyorRossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kasem'in gözaltına alınmasının tamamen hukuk dışı olduğunu, Letonya rejiminin gerçek yüzünü ve tüm AB ülkelerindeki tehlikeli eğilimi ortaya koyduğunu vurguladı.Sputnik'e konuşan Kiselev, "Bu aleni bir siyasi cadı avıdır, kesinlikle hukuk dışı, saçma ve dayanaksızdır. Gerçek bir insanın böyle zor bir durumda kalması çok üzücü. Bu, Letonya'da ve tüm AB'de var olan, ifade özgürlüğüne saygısı olmayan rejimi karakterize etmektedir. Bu çok tehlikeli bir eğilimdir" ifadelerini kullandı.Zaharova: Diktatör rejimler intikam alıyorKasem hakkındaki karara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Altı ay önce Marat Kasem, Baltık ülkelerinin hükümetlerinin kendisini mesleki faaliyetleri nedeniyle nasıl takibata aldıklarını anlatmıştı. Şimdi tutuklandı. Bu, diktatör rejimlerin Kasem'in özgürlüğü, hakikati savunması ve ilkesel duruşu karşısında intikam almasıdır" vurgusu yaptı.
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litvanya, sputnik, gözaltı, letonya
litvanya, sputnik, gözaltı, letonya

Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındı

19:20 05.01.2023 (güncellendi: 19:27 05.01.2023)
© REUTERS / Dado RuvicSputnik - logo
Sputnik - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© REUTERS / Dado Ruvic
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Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Marat Kasem, yaptırımları ihlal ettiği ve casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla Letonya'nın başkenti Riga'da gözaltına alındı.
Sputnik Litvanya Genel Yayın Yönetmeni Kasem, Letonya'da gözaltına alındıktan sonra Riga'da hemen mahkemeye çıkarıldı. Kasem hakkında tutuklu yargılama kararı verildi ve gazeteci cezaevine götürüldü.
Kasem'in avukatı İmma Yansone, dava dosyalarını henüz almadıklarını ve karara itiraz için 10 gün vakitleri olduğunu belirtti.

Letonya vatandaşı olan Kasem, Litvanya'da Sputnik Litvanya'yı bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda görev yapıyor. Gazeteci, 30 Aralık'ta ailesini ziyaret etmek üzere Riga'ya gitmişti.

Kiselev: Karar tamamen hukuk dışı, tüm AB ülkelerindeki tehlikeli eğilimi gösteriyor

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Kasem'in gözaltına alınmasının tamamen hukuk dışı olduğunu, Letonya rejiminin gerçek yüzünü ve tüm AB ülkelerindeki tehlikeli eğilimi ortaya koyduğunu vurguladı.

Sputnik'e konuşan Kiselev, "Bu aleni bir siyasi cadı avıdır, kesinlikle hukuk dışı, saçma ve dayanaksızdır. Gerçek bir insanın böyle zor bir durumda kalması çok üzücü. Bu, Letonya'da ve tüm AB'de var olan, ifade özgürlüğüne saygısı olmayan rejimi karakterize etmektedir. Bu çok tehlikeli bir eğilimdir" ifadelerini kullandı.

Zaharova: Diktatör rejimler intikam alıyor

Kasem hakkındaki karara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Altı ay önce Marat Kasem, Baltık ülkelerinin hükümetlerinin kendisini mesleki faaliyetleri nedeniyle nasıl takibata aldıklarını anlatmıştı. Şimdi tutuklandı. Bu, diktatör rejimlerin Kasem'in özgürlüğü, hakikati savunması ve ilkesel duruşu karşısında intikam almasıdır" vurgusu yaptı.
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