Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti

Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı değişti

Son yılların popüler şarkısı 'Blinding Lights', İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın 'Shape of You' parçasını yerinden ederek Spotify'da tüm zamanların en çok... 05.01.2023

'The Weeknd' sahne adıyla tanınan Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye, Spotify'da rekor kırdı.The Weeknd'in 'Blinding Light' isimli parçası, popüler müzik platformunda 3 milyar 337 milyon dinlemeye ulaşarak tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu.Daha önce bu rekor, Ed Sheeran'ın 'Shape of You' şarkısındaydı. 'Shape of You'nun şu anda 3 milyar 334 milyon dinlenmesi bulunuyor.Listede üçüncü sıra ise Tones & I isimli grubun 'Dance Monkey' parçasına ait. 'Dance Monkey' Spotify'da 2 milyar 538 milyon kez dinlendi. Dördüncü sırada 2 milyar 520 milyon dinlenme ile Lewis Capaldi'nin Someone You Loved şarkısı bulunurken, bunu 2 milyar 419 milyon dinlenme ile Post Malone'un Sunflower şarkısı takip ediyor.Rekor haberini hayranlarıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan The Weeknd, "Blinding Lights'a mutlu yıllar. Bu gece Spotify'da tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu" dedi.Blinding Lights, The Weeknd'in dördüncü stüdyo albümü 'After Hours'ın ikinci single'ı olarak ilk kez Kasım 2019'da yayınlanmıştı.Şarkı, Tesfaye'nin yanı sıra, İsveçli müzisyenler Max Martin ve Oscar Holter ile Kanadalı Belly ve DaHeala'nın imzasını taşıyor.Billboard listelerinde de rekor kırdıSpotify'da elde ettiği bu başarı, Blinding Lights'ın Billboard Hot 100 listesinde dört hafta üst üste birinci sırada yer almasının ve tam bir yıl boyunca top 10'da yer almasının ardından geldi.Şarkının bu denli sevilmesine ilişkin konuşan Tesfaye, "Billboard'daki bu rekor, gerçekten hayranlarımın bir başarısı. Çok onur duydum ve onlara sonsuza dek minnettar olacağım" demişti.Billboard listesinde ilk kez Kasım 2021'de birinci sıraya yükselen şarkı, o tarihten bu güne Billboard'ın Tüm Zamanların En İyi 100 Şarkısı listesindeki bu yerini koruyor. Şarkının klibi ise bir diğer içerik platformu YouTube'da 663 milyon izlenmeye ulaştı.

