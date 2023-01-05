https://sputniknews.com.tr/20230105/sony-playstation-5-kitliginin-sona-erdigini-acikladi-1065412293.html
Sony, PlayStation-5 'kıtlığının' sona erdiğini açıkladı
Sony, PlayStation-5 'kıtlığının' sona erdiğini açıkladı
Sony, küresel çip krizi nedeniyle bir süredir tedarik sorunlarının yaşandığı PlayStation-5'le ilgili problemlerin çözüldüğünü ve satışların arttığını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T12:37+0300
2023-01-05T12:37+0300
2023-01-05T12:50+0300
dünya
playstation 5
çip
kriz
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Sony'nin oyun patronu Jim Ryan, "PS5 isteyen herkes, bu noktadan itibaren çok daha kolay bulabiliyor olmalı" ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca Kasım ayındaki satış rakamlarından 5 milyon fazla olarak, 30 milyon civarında konsol sattığını da açıkladı. Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenerek stok sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ryan ayrıca, şirket 'son iki yıldaki küresel zorluklar arasında benzeri görülmemiş bir talebi yönetirken' gösterdikleri sabır nedeniyle PlayStation hayranlarına teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20221110/stok-sorunu-yasayan-ps5-bimde-satista-oyun-konsollarini-vuran-cip-kitligi-daha-ne-kadar-surer-1063289668.html
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playstation 5, çip, kriz
Sony, PlayStation-5 'kıtlığının' sona erdiğini açıkladı
12:37 05.01.2023 (güncellendi: 12:50 05.01.2023) Abone ol
Sony, küresel çip krizi nedeniyle bir süredir tedarik sorunlarının yaşandığı PlayStation-5'le ilgili problemlerin çözüldüğünü ve satışların arttığını açıkladı.
Sony'nin oyun patronu Jim Ryan, "PS5 isteyen herkes, bu noktadan itibaren çok daha kolay bulabiliyor olmalı" ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca Kasım ayındaki satış rakamlarından 5 milyon fazla olarak, 30 milyon civarında konsol sattığını da açıkladı.
Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5, dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenerek stok sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Ryan ayrıca, şirket 'son iki yıldaki küresel zorluklar arasında benzeri görülmemiş bir talebi yönetirken' gösterdikleri sabır nedeniyle PlayStation hayranlarına teşekkür etti.