https://sputniknews.com.tr/20230105/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-4-supheli-daha-adliyede-1065427087.html

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T18:00+0300

2023-01-05T18:00+0300

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türkiye

sinan ateş

cinayet

soruşturma

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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu.

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sinan ateş, cinayet, soruşturma