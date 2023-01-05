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https://sputniknews.com.tr/20230105/sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-4-supheli-daha-adliyede-1065427087.html
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T18:00+0300
2023-01-05T18:00+0300
türkiye
sinan ateş
cinayet
soruşturma
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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu.
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sinan ateş, cinayet, soruşturma
sinan ateş, cinayet, soruşturma

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

18:00 05.01.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu.
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