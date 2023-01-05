https://sputniknews.com.tr/20230105/rusya-ve-kazakistan-ozel-servisleri-baykonurda-bir-organize-suc-orgutunun-faaliyetlerine-son-verdi-1065398764.html

Rusya ve Kazakistan özel servisleri Baykonur'da bir organize suç örgütünün faaliyetlerine son verdi

Rusya ve Kazakistan özel servisleri Baykonur'da bir organize suç örgütünün faaliyetlerine son verdi

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), Rusya ve Kazakistan özel servislerinin Baykonur’da bir organize suç örgütünün faaliyetlerine son vermek amacıyla... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T01:15+0300

2023-01-05T01:15+0300

2023-01-05T01:15+0300

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kazakistan ulusal güvenlik komitesi

baykonur

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Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Kazakistan özel servisleri Baykonur kentinde ortak operasyon düzenleyerek organize suç örgütünün faaliyetlerini sonlandırdı.Açıklamada, “Suç örgütünün adam kaçırma, şantaj, silahlı soygun ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin uzun süre boyunca Baykonur kentinde ve Kızılorda Bölgesi’ndeki suç ortamı üzerinde olumsuz etkisi oldu, bu kişiler ağır ve çok ağır suçları acımasızca işlemekle öne çıkıyordu” denildi.Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi ve İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve İçişleri Bakanlığı mensuplarının katıldığı operasyon kapsamında Baykonur, Astana ve daha iki kentte Rusya ve Kazakistan vatandaşlarının dahil olduğu organize suç örgütünün toplam 18 üyesi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan hafif silahlara ve paralara el konuldu.KNB, söz konusu operasyon üzerinde aylardır çalışıldığı bilgisini verdi.Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 1.8 milyon suç işlendiğinin tespit edildiğini, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 1.6 daha düşük olduğunu, aynı zamanda aşırılık yanlısı suçların sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43.1 oranında arttığını açıklamıştı.

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kazakistan, rusya, kazakistan ulusal güvenlik komitesi, baykonur