https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-endokrinoloji-uzmani-tatlilarin-diyabete-sebep-oldugu-bir-sehir-efsanesi-1065430233.html

Rus endokrinoloji uzmanı: Tatlıların diyabete sebep olduğu bir şehir efsanesi

Rus endokrinoloji uzmanı: Tatlıların diyabete sebep olduğu bir şehir efsanesi

Rus endokrinoloji uzmanı Dr. Mayorov, çok fazla tatlı yemenin şeker hastalığına yol açabileceği iddiasının bir şehir efsanesi olduğunu, ancak fazla ve aşırı... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:57+0300

2023-01-05T19:57+0300

2023-01-05T19:57+0300

yaşam

tatlı

diyabet

tip-1 diyabet

şeker

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Rusya Diyabet Derneği Başkanı, Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Endokrinoloji Araştırma Merkezi çatısındaki Diyabet Enstitüsü’nde Diyabet Tahmini ve İnovasyon Bölümü Başkanı Doktor Aleksandr Mayorov, Sputnik’e demecinde çok fazla tatlı yemenin şeker hastalığına yol açabileceği yönündeki iddiaların bir efsane olduğunu vurguladı.Rus uzman, “Şeker hakkındaki efsane neden ortaya çıktı? Eğer insanlar çok fazla tatlı yiyorsa fazla kilolu veya obez olma olasılıkları yüksektir, bunun üzerinden de tip 2 diyabet hastası olmaya adaylar. Bununla birlikte bir kişi tatlı değil de örneğin ekmek ve salam yese de, aynı şekilde kilo alacak ve şeker hastalığına yakalanma şansı aynı olacaktır” diye konuştu.Dr. Mayorov, çok şeker yiyen zayıf bir insanda diyabet gelişme şansının, doğru beslenenlere göre daha yüksek olmayacağını sözlerine ekledi.Tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki tür şeker hastalığı olduğuna dikkat çeken uzman, tip 1’in sadece genetik ile alakalı olduğunu, tip 2’nin ise genetiğin yanı sıra yaşam tarzına da bağlı olduğunu, bununla birlikte şeker hastalığına yakalananların yüzde 97’sinin tip 2 diyabet hastası olduklarını vurguladı.Dr. Mayorov, diyabet gelişimini önlemenin tek yolunun kilo vermekten, yani orta düzeyde fiziksel aktivite ile birlikte doğru beslenmekten geçtiğinin altını çizdi.

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tatlı, diyabet, tip-1 diyabet, şeker