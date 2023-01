https://sputniknews.com.tr/20230105/rock-and-rollun-krali-icin-bulustular-elvis-ekspres-sidneyden-yola-cikti-1065404084.html

Rock and Roll'ün Kralı için buluştular: 'Elvis Ekspres' Sidney'den yola çıktı

Avustralya'nın batısındaki New South Wales eyaletindeki Parkes kasabası, Rock and Roll müziğinin efsane ismi Elvis Presley'nin doğum günü olan 8 Ocak'ta her... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

elvis presley

festival

avustralya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065402634_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_937846873a767c150a1f168d3b0ac0bd.jpg

Bu yıl otuzuncusu düzenlenecek olan festivale katılmak isteyen Elvis hayranları, Sidney kenti üzerinden festivalin yapıldığı şehre gitti.

avustralya

2023

