Rock and Roll'ün Kralı için buluştular: 'Elvis Ekspres' Sidney'den yola çıktı
Sidney Merkez Tren İstasyonu, bugün sıra dışı görüntülere sahne oldu.
Sidney Merkez Tren İstasyonu, bugün sıra dışı görüntülere sahne oldu.
Göz kamaştırıcı parlak tulumlar, rockabilly etekler ve kabarık peruklar giyen yaklaşık 200 Elvis Presley hayranı, Elvis Ekspresi'nde buluştu.
Göz kamaştırıcı parlak tulumlar, rockabilly etekler ve kabarık peruklar giyen yaklaşık 200 Elvis Presley hayranı, Elvis Ekspresi'nde buluştu.
Sanatçıya özgü kıyafet ve saç stilleriyle tren garına gelen müzikseverler, ilginç görüntüler oluşturdu.
Sanatçıya özgü kıyafet ve saç stilleriyle tren garına gelen müzikseverler, ilginç görüntüler oluşturdu.
Avustralya Bölgesel Karayolu ve Ulaştırma Bakanı Sam Farraway, 2004'ten bu yana New South Wales (NSW) TrainLink'in özel markalı bir XPT ile gidiş ve dönüş seyahati için Elvis Festivali'ni desteklediğini belirtti.
Avustralya Bölgesel Karayolu ve Ulaştırma Bakanı Sam Farraway, 2004'ten bu yana New South Wales (NSW) TrainLink'in özel markalı bir XPT ile gidiş ve dönüş seyahati için Elvis Festivali'ni desteklediğini belirtti.
Farraway, "NSW hükümetinin, önemli bir turizm faktörü olan ve çok sayıda ödüle layık görülen Parkes Elvis Festivali'ni desteklemek için Elvis Express'i üç yıl daha sürdürmeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Farraway, "NSW hükümetinin, önemli bir turizm faktörü olan ve çok sayıda ödüle layık görülen Parkes Elvis Festivali'ni desteklemek için Elvis Express'i üç yıl daha sürdürmeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi.
Bu yıl 30.'su düzenlenen festivalin bir kez daha tüm dünyadan Elvis hayranlarını ağırlayacağının altını çizen bakan, "24 binden fazla Elvis hayranının dört günlük etkinlik boyunca Parkes ve çevre bölgelere seyahat etmesi bekleniyor. Elvis Express, temalı kalkış kutlamaları ve eğlenceleri, uçak içi şenlikler ve çok daha fazlasıyla baştan sona bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.
Bu yıl 30.'su düzenlenen festivalin bir kez daha tüm dünyadan Elvis hayranlarını ağırlayacağının altını çizen bakan, "24 binden fazla Elvis hayranının dört günlük etkinlik boyunca Parkes ve çevre bölgelere seyahat etmesi bekleniyor. Elvis Express, temalı kalkış kutlamaları ve eğlenceleri, uçak içi şenlikler ve çok daha fazlasıyla baştan sona bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.
Rock and Roll'un Kralı için düzenlenen Parkes Elvis Festivali, 4-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.
Rock and Roll'un Kralı için düzenlenen Parkes Elvis Festivali, 4-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.
Her yıl Elvis Presley'in doğum günü olan 8 Ocak tarihinde finalini gerçekleştiren etkinlik, Avustralya'nın en popüler üçüncü festivali olarak biliniyor.
Her yıl Elvis Presley'in doğum günü olan 8 Ocak tarihinde finalini gerçekleştiren etkinlik, Avustralya'nın en popüler üçüncü festivali olarak biliniyor.
Festival, Avustralya'nın batısındaki New South Wales eyaletindeki Parkes kasabasında düzenleniyor.
Festival, Avustralya'nın batısındaki New South Wales eyaletindeki Parkes kasabasında düzenleniyor.
Festivale katılmak isteyen Elvis hayranları, Sidney kenti üzerinden festivalin yapıldığı şehre Elvis Ekspresi ile gidiyor.
Festivale katılmak isteyen Elvis hayranları, Sidney kenti üzerinden festivalin yapıldığı şehre Elvis Ekspresi ile gidiyor.