Rock and Roll'ün Kralı için buluştular: 'Elvis Ekspres' Sidney'den yola çıktı

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Bu yıl 30.'su düzenlenen festivalin bir kez daha tüm dünyadan Elvis hayranlarını ağırlayacağının altını çizen bakan, "24 binden fazla Elvis hayranının dört günlük etkinlik boyunca Parkes ve çevre bölgelere seyahat etmesi bekleniyor. Elvis Express, temalı kalkış kutlamaları ve eğlenceleri, uçak içi şenlikler ve çok daha fazlasıyla baştan sona bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.