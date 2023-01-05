Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230105/polonya-merkez-bankasi-baskani-euroya-gecisin-ulke-icin-zararli-olacagini-soyledi-1065429812.html
Polonya Merkez Bankası Başkanı, euro'ya geçişin ülke için zararlı olacağını söyledi
Polonya Merkez Bankası Başkanı, euro'ya geçişin ülke için zararlı olacağını söyledi
Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, ülkenin Euro'ya geçme ihtimalini "son derece zararlı" olarak nitelendirdi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T19:51+0300
2023-01-05T19:51+0300
dünya
polonya
euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050867136_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e88ba3977ab4ccd585f3cc63c897105d.jpg
Glapinski, Polonya'nın zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda büyüme oranında "radikal" bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.Avroyu Polonya'nın para birimi haline getirmenin yurt dışında para harcayan zenginlerin ve yurt dışında mülk sahibi olanların yararına olacağını öne süren Glapinski, "Polonya'nın avroya geçmesi ülke için son derece zararlı olur. Polonya para birimine sahibiz. Serbest piyasada değerlenen bir para birimimiz var." ifadelerini kullandı.Glapinski, son aylarda faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen "felaket tellallarının" düşüncelerinin aksine zlotinin güçlenip istikrara kavuştuğunu vurguladı.Euro kullanan bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enflasyonun yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çeken Glapinski, euroya geçişin enflasyonla mücadeleye tek başına yardımcı olmayacağını sözlerine ekledi.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050867136_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_db57138e5fbe3ea93a2e6223272748b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, euro
polonya, euro

Polonya Merkez Bankası Başkanı, euro'ya geçişin ülke için zararlı olacağını söyledi

19:51 05.01.2023
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, ülkenin Euro'ya geçme ihtimalini "son derece zararlı" olarak nitelendirdi.
Glapinski, Polonya'nın zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda büyüme oranında "radikal" bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.
Avroyu Polonya'nın para birimi haline getirmenin yurt dışında para harcayan zenginlerin ve yurt dışında mülk sahibi olanların yararına olacağını öne süren Glapinski, "Polonya'nın avroya geçmesi ülke için son derece zararlı olur. Polonya para birimine sahibiz. Serbest piyasada değerlenen bir para birimimiz var." ifadelerini kullandı.
Glapinski, son aylarda faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen "felaket tellallarının" düşüncelerinin aksine zlotinin güçlenip istikrara kavuştuğunu vurguladı.
Euro kullanan bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enflasyonun yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çeken Glapinski, euroya geçişin enflasyonla mücadeleye tek başına yardımcı olmayacağını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала