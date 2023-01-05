https://sputniknews.com.tr/20230105/polonya-merkez-bankasi-baskani-euroya-gecisin-ulke-icin-zararli-olacagini-soyledi-1065429812.html

Polonya Merkez Bankası Başkanı, euro'ya geçişin ülke için zararlı olacağını söyledi

Polonya Merkez Bankası Başkanı, euro'ya geçişin ülke için zararlı olacağını söyledi

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, ülkenin Euro'ya geçme ihtimalini "son derece zararlı" olarak nitelendirdi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:51+0300

2023-01-05T19:51+0300

2023-01-05T19:51+0300

dünya

polonya

euro

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Glapinski, Polonya'nın zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda büyüme oranında "radikal" bir düşüş yaşanabileceğini söyledi.Avroyu Polonya'nın para birimi haline getirmenin yurt dışında para harcayan zenginlerin ve yurt dışında mülk sahibi olanların yararına olacağını öne süren Glapinski, "Polonya'nın avroya geçmesi ülke için son derece zararlı olur. Polonya para birimine sahibiz. Serbest piyasada değerlenen bir para birimimiz var." ifadelerini kullandı.Glapinski, son aylarda faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen "felaket tellallarının" düşüncelerinin aksine zlotinin güçlenip istikrara kavuştuğunu vurguladı.Euro kullanan bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enflasyonun yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çeken Glapinski, euroya geçişin enflasyonla mücadeleye tek başına yardımcı olmayacağını sözlerine ekledi.

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