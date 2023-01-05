https://sputniknews.com.tr/20230105/osmanli-ve-roma-donemlerine-ait-yuzlerce-tarihi-eser-ele-gecirildi-2-gozalti-1065405558.html

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Osmanlı ve Roma dönemlerine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 880 adet sikke... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T09:03+0300

2023-01-05T09:03+0300

2023-01-05T09:03+0300

türkiye

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

kırıkkale

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, il dışından gelen E.R. (42) ile Ö.A. (42) isimli şahısların tarihi eser satışı yapacağı tespit edildi. Savcılıktan alınan kararla operasyon yapan polis, takip ettikleri otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Otomobilde arama yapan ekipler, 880 adet sikke, 22 adet yüzük, 3 adet mühür, 7 adet üzerinde çeşitli figürlerin olduğu haç, 22 adet obje ve 8 adet ok ucu ele geçirdi. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin ise Osmanlı ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor. Yüzlerce parçanın arasındaki hayvan motifinin olduğu kare şeklindeki mühür ise dikkat çekti.Emniyette işlemleri devam eden 2 şahıs hakkında, "kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu" gereğince adli işlem başlatıldı.

türkiye

kırıkkale

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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, kırıkkale