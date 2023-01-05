https://sputniknews.com.tr/20230105/netanyahu-dis-politikamizi-degistiriyoruz-artik-bas-egmeyecegiz-1065412641.html
Netanyahu: Dış politikamızı değiştiriyoruz, artık baş eğmeyeceğiz
Netanyahu: Dış politikamızı değiştiriyoruz, artık baş eğmeyeceğiz
İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturan Benyamin Netanyahu, ülkesinin dış politika rotasında değişikliğe gideceğini, kendi önceliklerine... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T12:45+0300
2023-01-05T12:45+0300
2023-01-05T12:45+0300
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ukrayna
israil
rusya
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İsrail'de geçen ay düzenlenen erken parlamento seçimlerinde yeniden başbakanlık görevine gelen Benyamin Netanyahu, Betar Siyonist hareketi tarafından Kudüs'te düzenlenen konferansta açıklamalarda bulunarak, ülkesinin dış politikasını kendi öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmek üzere gözden geçireceğini belirtti.Ülkesinin artık dünyanın talepleri karşısında 'baş eğmeyeceğini' kaydeden Netanyahu, "Dünyada sesimiz duyulacak. Uluslararası toplumun buyruklarına boyun eğmek yerine, İsrail devleti ve İsrail toprağındaki çıkarlarımızı gururla savunacağız" ifadelerini kullandı.Ukrayna konusuna değinmediYeni dış politika rotasının hangi ülkeleri kapsadığına dair detay vermeyen Netanyahu, Rusya ile Ukrayna arasında süren ihtilaf hakkında da yorum yapmadı.Öte yandan yeni atanan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, ülkesinin Ukrayna politikasında da değişiklik yaptığını dile getirdi.Tel Aviv'in konuya ilişkin açıklamalarını azaltacağını ifade eden Cohen, Kiev'e 'hayati insani yardım sunma taahhüdüna bağlı kalacaklarını' söyledi.Yeni atanan Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüşecekAyrıca bu hafta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyuran Cohen, İsrail ile ABD arasında ilişkilerin yerini 'hiçbir şeyin alamayacağını' belirterek, bunun ülkesinin en önemli önceliklerinden biri olduğuna dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/israilde-yeniden-netanyahu-donemi-turkiye-ve-rusya-ile-iliskilerde-neler-bekleniyor-1063032090.html
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ukrayna, israil, rusya, benyamin netanyahu
Netanyahu: Dış politikamızı değiştiriyoruz, artık baş eğmeyeceğiz
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İsrail'de yeniden başbakanlık koltuğuna oturan Benyamin Netanyahu, ülkesinin dış politika rotasında değişikliğe gideceğini, kendi önceliklerine odaklanacaklarını ve dünyanın talepleri karşısında 'baş eğmeyeceklerini' söyledi.
İsrail'de geçen ay düzenlenen erken parlamento seçimlerinde yeniden başbakanlık görevine gelen Benyamin Netanyahu, Betar Siyonist hareketi tarafından Kudüs'te düzenlenen konferansta açıklamalarda bulunarak, ülkesinin dış politikasını kendi öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmek üzere gözden geçireceğini belirtti.
Ülkesinin artık dünyanın talepleri karşısında 'baş eğmeyeceğini' kaydeden Netanyahu, "Dünyada sesimiz duyulacak. Uluslararası toplumun buyruklarına boyun eğmek yerine, İsrail devleti ve İsrail toprağındaki çıkarlarımızı gururla savunacağız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna konusuna değinmedi
Yeni dış politika rotasının hangi ülkeleri kapsadığına dair detay vermeyen Netanyahu, Rusya ile Ukrayna arasında süren ihtilaf hakkında da yorum yapmadı.
Öte yandan yeni atanan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, ülkesinin Ukrayna politikasında da değişiklik yaptığını dile getirdi.
Tel Aviv'in konuya ilişkin açıklamalarını azaltacağını ifade eden Cohen, Kiev'e 'hayati insani yardım sunma taahhüdüna bağlı kalacaklarını' söyledi.
Yeni atanan Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüşecek
Ayrıca bu hafta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyuran Cohen, İsrail ile ABD arasında ilişkilerin yerini 'hiçbir şeyin alamayacağını' belirterek, bunun ülkesinin en önemli önceliklerinden biri olduğuna dikkat çekti.