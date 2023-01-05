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https://sputniknews.com.tr/20230105/meteorolojiden-16-il-icin-yogun-kar-yagisi-uyarisi-1065404578.html
Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 5 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 16 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, 30 ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T08:30+0300
2023-01-05T08:32+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurluKIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -6°C, 10°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 3°C, 14°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 5°C, 14°CAz bulutluMUĞLA 0°C, 13°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 3°C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 10°C, 18°CAz bulutlu ve açıkISPARTA -1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 8°C, 18°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -1°C, 9°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR -1°C, 8°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ -7°C, 7°CAz bulutlu ve açıkKONYA -3°C, 8°CAz bulutlu ve açıkBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurluSİNOP 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurluTOKAT 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AĞRI -10°C, 6°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -6°C, 0°CParçalı ve çok bulutluVAN -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 14°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -2°C, 15°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 1°C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 3°C, 15°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı

Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı

08:30 05.01.2023 (güncellendi: 08:32 05.01.2023)
© AANisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı
Nisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Meteoroloji 5 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 16 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, 30 ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 5°C, 14°C
Az bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
KONYA -3°C, 8°C
Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
SİNOP 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AĞRI -10°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
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