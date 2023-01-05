https://sputniknews.com.tr/20230105/meteorolojiden-16-il-icin-yogun-kar-yagisi-uyarisi-1065404578.html

Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 16 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 5 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 16 ilde yoğun kar yağışı beklenirken, 30 ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T08:30+0300

2023-01-05T08:30+0300

2023-01-05T08:32+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.EDİRNE 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurluKIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurluEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR -6°C, 10°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 3°C, 14°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 5°C, 14°CAz bulutluMUĞLA 0°C, 13°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA 3°C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 10°C, 18°CAz bulutlu ve açıkISPARTA -1°C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 8°C, 18°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA -1°C, 9°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR -1°C, 8°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ -7°C, 7°CAz bulutlu ve açıkKONYA -3°C, 8°CAz bulutlu ve açıkBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurluSİNOP 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AMASYA 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurluTOKAT 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.AĞRI -10°C, 6°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -6°C, 0°CParçalı ve çok bulutluVAN -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 14°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP -2°C, 15°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 1°C, 10°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 3°C, 15°CAz bulutlu ve açık

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kar yağışı