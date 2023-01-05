https://sputniknews.com.tr/20230105/merkez-bankasi-rezervleri-2022yi-1288-milyar-dolarla-kapatti-1065428597.html
Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128.8 milyar dolarla kapattı
Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128.8 milyar dolarla kapattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T19:11+0300
2023-01-05T19:11+0300
2023-01-05T19:11+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
döviz rezervi
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, döviz rezervi, merkez bankası
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, döviz rezervi, merkez bankası
Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128.8 milyar dolarla kapattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.