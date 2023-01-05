https://sputniknews.com.tr/20230105/merkez-bankasi-rezervleri-2022yi-1288-milyar-dolarla-kapatti-1065428597.html

Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128.8 milyar dolarla kapattı

Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128.8 milyar dolarla kapattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:11+0300

2023-01-05T19:11+0300

2023-01-05T19:11+0300

ekonomi

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

döviz rezervi

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.

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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, döviz rezervi, merkez bankası