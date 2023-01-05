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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyon gündemine alındı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T12:55+0300
2023-01-05T12:55+0300
politika
ali mahir başarır
lütfü türkkan
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Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek için gelecek hafta toplanacak. Karma Komisyon 2 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyasını gündeminde aldı. 11 Ocak Çarşamba günü toplanacak komisyon İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekelerini görüşecek. Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği iddia edilen Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti. Normal şartlarda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılıyordu. Ancak bu durum sadece HDP'liler için bozuluyordu. Türkkan ve Başarır için komisyonun gündem yapması, iki milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.
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ali mahir başarır, lütfü türkkan
ali mahir başarır, lütfü türkkan

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda

12:55 05.01.2023
© FotoğrafLütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın fezlekeleri komisyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Fotoğraf
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İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri komisyon gündemine alındı. Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ettiği, Başarır'ın da mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla dosya hazırlanmıştı
Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekelerini görüşmek için gelecek hafta toplanacak.
Karma Komisyon 2 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyasını gündeminde aldı. 11 Ocak Çarşamba günü toplanacak komisyon İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekelerini görüşecek.
Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği iddia edilen Lütfü Türkkan hakkında hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında da mahkeme heyetine hakaret, yargılamaya müdahale iddiasıyla fezleke düzenlenmiş dokunulmazlığının kaldırılması istenmişti.
Normal şartlarda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılıyordu. Ancak bu durum sadece HDP'liler için bozuluyordu.
Türkkan ve Başarır için komisyonun gündem yapması, iki milletvekilinin de dokunulmazlığının kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.
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