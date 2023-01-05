https://sputniknews.com.tr/20230105/lulanin-ilk-is-olarak-sosyal-devlet-vaadiyle-ozellestirmeleri-durdurmasi-onemli-1065531120.html

'Lula'nın ilk iş olarak sosyal devlet vaadiyle özelleştirmeleri durdurması önemli'

'Lula'nın ilk iş olarak sosyal devlet vaadiyle özelleştirmeleri durdurması önemli'

Çağlar Tekin’e göre, Lula'nın Brezilya'da iktidara dönüşü ABD'nin Latin Amerika'daki işini zorlaştıracak. Lula'nın ilk iş olarak özelleştirmeleri durdurup... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T17:30+0300

2023-01-05T17:30+0300

2023-01-09T00:55+0300

eksen

radyo

rsfm

luiz inacio lula da silva

brezilya

jair bolsonaro

seçim

güney amerika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063519014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd68ca625fbbe9c11a7eb42c6b77b1c3.jpg

Brezilya'yı 21'inci yüzyıl başlarında yönettikten sonra halefinin hibrit darbeyle devrilmesi sonrası yeniden seçilme hamlesinin önü sahte yolsuzluk ithamlarıyla kesilmişm olan Lula da Silva, iktidara geri döndü. Ekim'deki başkanlık seçiminde neofaşist Jair Bolsonaro'nun bileğini kılpayı farkla büken Lula 1 Ocak'ta yemin ederek görevine başladı. Yok yere hapis yattıktan sonra aklanan Brezilya'nın solcu liderinin yeni dönemdeki olası politikaları tartışılıyor.İlk iş olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ülkeye giriş yasağını kaldıran Lula'nın hem alt kıtada bu sefer Kolombiya'yı da içeren sosyal demokrat yönetimler silsilesine hem de küresel dengelere etkileri merak konusu. Lula'lı yeni Brezilya'yı gazeteci Çağlar Tekin ile konuştuk.‘Bolsonaro'lu 4 yılda yoksulluk yüzde 30’dan fazla arttı’Çağlar Tekin'e göre Latin Amerika kıtası pek çok ülkede halkların sola meyilli olmasına karşın sürekli darbelerle sağın iktidara taşındığı bir coğrafya. Lula'nın Brezilya tarihinde görülmemiş refah düzeyi yakaladığı iki döneminin ardından benzer bir gelişme yaşandığını anımsatan Tekin, Bolsonaro ile geçen dört yılda özelleştirmeler ve kamusal talanla yoksulluğun yüzde 30 oranında arttığını vurguladı. Tekin, Lula'nın ilk vaadinin sosyal devleti ayağa kaldırmak ve özelleştirme girişimlerini durdurmak olduğunun altını çizdi:'Maduro'ya yasağı kaldırıp kıtaya mesaj verdi'Tekin, Lula'nın dış politikada ise Maduro'ya ülkeye giriş yasağını kaldırarak kıta için önemli bir adım attığı görüşünde. Mesajın salt Venezuela'ya değil tüm alt kıtaya olduğunu belirten Tekin, Kolombiya'da da sol bir iktidar olması eşliğinde bölgede dengelerin ABD'yi zorlayacağı değerlendirmesinde bulundu:‘ABD ile denge gütmeye çalışacak, ilk temaslardan birinin Çin ile olması dikkat çekici'Tekin, Maduro'yla ilgili kararın dışında Lula'nın ilk olarak Çin Başkan Yardımcısını kabul etmesine dikkat çekti. Lula'nın seçim döneminde ABD ile ilişkileri bozmamaya özen gösterdiğini belirten Tekin, Rusya ve Çin ile ilişkiler eşliğinde Washington ile denge politikası izlenebileceği görüşünde:‘Kolombiya kritik önemde’Tekin, Lula'nın yanı sıra Kolombiya'da Gustavo Petro yönetiminin özellikle ELN ile yeni görüşmeler eşliğinde kontrgerillaya karşı mücadelede olası etkilerine dikkat çekti:‘ABD’nin Latin Amerika’da daha zayıf hale geldiğini söyleyebiliriz’Tekin, Brezilya'da hala darbe çağrısı yapan bir kesime de atıf yaptı. Bolsonaro'nun bürokrasideki kadrolaşmasına ve ABD'nin yıllardır var olan etkisine dikkat çeken Tekin, bugün olmasa da ilk sarsıntıda yahut uzlaşı bozulduğunda böylesi bir riskin baki olduğunu söyledi. Tekin, yine de verili koşullarda ABD'nin Latin Amerika'da daha zayıf hale geldiği görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20230108/brezilyada-bolsonaro-destekcileri-kongre-binasini-isgal-etti-1065528285.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, rsfm, luiz inacio lula da silva, brezilya, jair bolsonaro, seçim, güney amerika