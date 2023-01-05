https://sputniknews.com.tr/20230105/la-nina-bitiyor-2023-daha-da-sicak-olacak-beklenen-yagmur-bahara-kaldi-1065402277.html

La Nina bitiyor: 2023 daha da sıcak olacak, beklenen yağmur bahara kaldı

La Nina bitiyor: 2023 daha da sıcak olacak, beklenen yağmur bahara kaldı

Meteorolojik tahminlere göre bu yıl daha da sıcak olacak. Bunun nedeni ise Pasifik’te etkili olan hava olayı La Nina’nın sona ermesi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T06:52+0300

2023-01-05T06:52+0300

2023-01-05T06:52+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

iklim değişikliği

küresel ısınma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/09/1048775914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41c0d2b249b9fd4a5b39ff781b2a95d5.jpg

İngiltere Meteoroloji Ofisi, 2023'ün geçen yıla kıyasla daha sıcak olacağı tahmininde bulundu. La Nina’nın sona ermesiyle sıcaklıklarda görülecek artış elbette Türkiye’yi de etkileyecek.Geçen yıl termometreler İngiltere ve Almanya’da 40, Pakistan ve Hindistan’da ise 51 santigrat dereceyi aşan değerlere ulaşmış, sıcaklık rekorları kırılmıştı. Ancak 2023’te bu rekorlara yenileri eklenebilir. Çünkü meteorolojik tahminlere göre bu yıl daha da sıcak olacak gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Pasifik’te etkili olan hava olayı La Nina’nın sona ermesi…Bu ne anlama geliyor? Türkiye’nin iklimine nasıl bir yansıması olacak? 2023’ün meteoroloji takviminde öngörüler ne? TRT Haber'den Pınar Bıkım'a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu soruların yanıtını tek tek verdi.'Kış ayları ılıman geçecek'Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de küresel sıcaklıklardaki artışın sürdüğüne dikkati çekiyor. Son 30 yılın ortalamalarına göre ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların yüksek olacağının tahmin edildiğini vurguluyor:'La Nina dönemi yavaş yavaş sona eriyor'Adil Tek, Pasifik’te etkili bir hava olayı olan La Nina’nın dünyaya etkisinden bahsediyor. “La Nina Ekvatoryal bölgede deniz suyu yüzeyi sıcaklığının ortalamanın altına düşmesi, El Nino da deniz suyu sıcaklığının ortalamanın üzerine çıkması demek” diyor ve ekliyor:İstanbul’a kar beklentisi şubattaOcak ayında olmamıza rağmen İstanbul’da ne kara kış kendisini gösterdi, ne şiddetli yağmur ya da kar… Görünen o ki İstanbullular bir süre daha bu hasreti yaşayacak. Adil Tek özellikle ocak ayında sistem geçişlerinin çok az göründüğünü söylüyor. Kar yağışı için ise öngörüler, şubat ayını işaret ediyor:Kurak geçeceği tahmin edilen kış aylarının ardından umutla yolu gözlenen yağışların ise kendisini nisan ayında göstermesi bekleniyor. Adil Tek, nisanda yağış miktarının ortalamaların üzerine çıkacağı beklentisine dikkati çekiyor. “Umut bahara kaldı” diyor. Erken olsa da hayati bir uyarıyı da dile getiriyor Tek:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, istanbul hava durumu, iklim değişikliği, küresel ısınma