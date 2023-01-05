https://sputniknews.com.tr/20230105/kur-korumali-mevduatta-bugune-kadarki-en-sert-dusus-yasandi-1065431778.html

Kur Korumalı Mevduat’ta bugüne kadarki en sert düşüş yaşandı

Kur Korumalı Mevduat’ta bugüne kadarki en sert düşüş yaşandı

BDDK verilerine göre 30 Aralık haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yüzde 3.27'lik yani 47.9 milyar liralık düşüş yaşandı. Bu, bugüne kadarki hem... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T20:58+0300

2023-01-05T20:58+0300

2023-01-05T21:03+0300

ekonomi

bddk

kur korumalı tl mevduat

dolar

dolar/tl

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Dolar kurunun 2022 sonunda 2 ay boyunca 18.60-18.70 aralığında görece bir yatay seyir izlemesi Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününe hem ilgiyi azalttı hem de vadesi dolan hesaplarda yenileme oranlarını düşürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre göre 30 Aralık haftasında toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022'nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı.Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre son yaşanan düşüş hem miktar hem de oran olarak KKM'deki en sert gerileme oldu. KKM hesaplarındaki toplam miktar 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlanmıştı.21 Ekim'den bu yana ise KKM'de yukarı ve aşağı yönlü haftalık değişimlerin hepsi yüzde 1 oranının altında yaşanmıştı.KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor.Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Bu sebeple kurun yatay seyretmesi durumunda KKM'nin cazibesi düşüyor.Bir yıl uzatıldıFinansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kasım ayında gerçekleştirdiği bütçe sunumunda KKM hesaplarına söz konusu tarih itibarıyla yaklaşık 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini paylaşmıştı

https://sputniknews.com.tr/20221217/kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesabi-acabilmek-icin-sure-1-yil-uzatildi-1064694312.html

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