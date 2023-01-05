Kommersant: Doğu ve Batı, yeri doldurulamaz Erdoğan’a bağımlı hale geldi
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Uluslararası toplumun Ukrayna krizi nedeniyle bölünmesinden sonra Türkiye'nin eşsiz bir tutum sergilediğini kaydeden Rus Kommersant gazetesi, Batı ve Doğu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağımlı hale geldiğini belirtti.
Kommersant'ta Kirill Krivoşeyev imzasıyla ve 'Yeri doldurulamaz Recep' başlığıyla yayınlanan analizde, Erdoğan'ın 2022 yılının en başarılı dünya lideri olarak adlandırılabileceği ifade edildi.
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından sonraki dönemde Erdoğan'ın 'tartışmanın dışında' kaldığını ve alternatifsiz arabulucu statüsünü koruduğunu yazan Krivoşeyev, Cumhurbaşkanı'nın bundan hem siyasi hem de ekonomik kazanımlar elde ettiğini belirterek "Bu durum, 2023 yılında planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini dış politikada kader belirleyici bir olay haline getiriyor. Eğer Erdoğan kaybederse, büyük bölgede herkesin işine gelen işbirliği modelinin ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Batı'nın yaptırımları sertleştikçe Türkiye'nin Rusya'yla ticareti artırdığını ancak Rusya ile Batı arasındaki krizin Ankara'ya başka kazanımlar da getirdiğini söyleyen Krivoşeyev, Türkiye'nin tahıl anlaşmasında arabulucu olduğunu, doğalgaz merkezi projesine ev sahipliği yapma fırsatını yakaladığını, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının Ankara'ya NATO karşısında yeni bir koz kazandırdığını vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından sonraki dönemde Erdoğan'ın 'tartışmanın dışında' kaldığını ve alternatifsiz arabulucu statüsünü koruduğunu yazan Krivoşeyev, Cumhurbaşkanı'nın bundan hem siyasi hem de ekonomik kazanımlar elde ettiğini belirterek "Bu durum, 2023 yılında planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini dış politikada kader belirleyici bir olay haline getiriyor. Eğer Erdoğan kaybederse, büyük bölgede herkesin işine gelen işbirliği modelinin ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Batı'nın yaptırımları sertleştikçe Türkiye'nin Rusya'yla ticareti artırdığını ancak Rusya ile Batı arasındaki krizin Ankara'ya başka kazanımlar da getirdiğini söyleyen Krivoşeyev, Türkiye'nin tahıl anlaşmasında arabulucu olduğunu, doğalgaz merkezi projesine ev sahipliği yapma fırsatını yakaladığını, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının Ankara'ya NATO karşısında yeni bir koz kazandırdığını vurguladı.