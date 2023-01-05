https://sputniknews.com.tr/20230105/kilicdaroglundan-sinan-ates-tepkisi-aklinizi-basiniza-alin-size-mi-yedirecegiz-bu-cumhuriyeti-1065399612.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' tepkisi: Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' tepkisi: Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen yüz yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T02:47+0300
2023-01-05T02:47+0300
2023-01-05T02:49+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
sinan ateş
fetö
ülkü ocakları
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı."Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor" ifadelerini kullandı."Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim; bu en hafif tabirle adiliktir" diye devam eden CHP lideri, şunları söyledi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, sinan ateş, fetö, ülkü ocakları
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, sinan ateş, fetö, ülkü ocakları
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' tepkisi: Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti
02:47 05.01.2023 (güncellendi: 02:49 05.01.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen yüz yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.
"Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor" ifadelerini kullandı.
"Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim; bu en hafif tabirle adiliktir" diye devam eden CHP lideri, şunları söyledi:
"Burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ben şimdi buradan o çetelere sesleniyorum. Siz haddinizi çok aştınız. Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen yüz yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti. Aklınızı başınıza toplayın, bu memleket sahipsiz değil."