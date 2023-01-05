https://sputniknews.com.tr/20230105/kilicdaroglundan-sinan-ates-tepkisi-aklinizi-basiniza-alin-size-mi-yedirecegiz-bu-cumhuriyeti-1065399612.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' tepkisi: Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti

Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' tepkisi: Aklınızı başınıza alın, size mi yedireceğiz bu Cumhuriyeti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş suikastına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Kuvayi Milliyeci gelenekten gelen yüz yıllık bir hareketiz. Size mi yedireceğiz... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T02:47+0300

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2023-01-05T02:49+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

sinan ateş

fetö

ülkü ocakları

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı."Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız. Sinan Ateş’in ailesi adalete kavuşacak. Herkes aklını başına toplasın!" notuyla bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi, Atatürkçü bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor" ifadelerini kullandı."Hapisten çıkardıkları çetelere mesajı siz verin diyorlar. Rahmetli ülkücü gence FETÖ'cü damgası yapıştırıyorlar. Çok açık söyleyeyim; bu en hafif tabirle adiliktir" diye devam eden CHP lideri, şunları söyledi:

türkiye

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, sinan ateş, fetö, ülkü ocakları