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Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim
Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim
CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok" paylaşımında bulundu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T23:43+0300
2023-01-05T23:44+0300
kemal kılıçdaroğlu
yatırımcı
politika
enflasyon
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2022'de yaptığı bir paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Küçük yatırımcıya seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladığı paylaşımında ise "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" ifadelerine yer vermişti.
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kemal kılıçdaroğlu, yatırımcı, enflasyon
kemal kılıçdaroğlu, yatırımcı, enflasyon

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim

23:43 05.01.2023 (güncellendi: 23:44 05.01.2023)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2022'de yaptığı bir paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Küçük yatırımcıya seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"
Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladığı paylaşımında ise "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" ifadelerine yer vermişti.
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