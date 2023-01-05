https://sputniknews.com.tr/20230105/kilicdaroglu-kucuk-yatirimciyi-uyardim-goz-gore-gore-soyacaklar-sizi-dedim-1065438027.html

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim

Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok" paylaşımında bulundu. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T23:43+0300

2023-01-05T23:43+0300

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kemal kılıçdaroğlu

yatırımcı

politika

enflasyon

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2022'de yaptığı bir paylaşımını alıntılayarak Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Küçük yatırımcıya seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:Kemal Kılıçdaroğlu alıntıladığı paylaşımında ise "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" ifadelerine yer vermişti.

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kemal kılıçdaroğlu, yatırımcı, enflasyon