https://sputniknews.com.tr/20230105/izban-arizalandi-yolcular-kalasla-tren-degistirdi-1065438064.html

İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi

İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi

İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T23:44+0300

2023-01-05T23:44+0300

2023-01-05T23:44+0300

türkiye

izban

izmir

tren

arıza

kalas

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İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor duruma soktu. Yaşanan teknik arıza nedeniyle trenler Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek Alsancak İstasyonu'na ulaşmaya çalıştı.Trenler arası 'kalaslı' aktarmaYolcular, yetkililerin iki tren arasına koydukları kalas ile bir diğer trene geçiş yaptı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.Arıza giderildi, seferler normale döndüİZBAN tarafından yaşanan teknik arıza nedeniyle sosyal medyadan şu paylaşımda bulunuldu:Ayrıca, İZBAN'da ilerleyen saatlerde teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

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izban, izmir, tren, arıza, kalas