https://sputniknews.com.tr/20230105/izban-arizalandi-yolcular-kalasla-tren-degistirdi-1065438064.html
İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi
İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi
İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T23:44+0300
2023-01-05T23:44+0300
2023-01-05T23:44+0300
türkiye
izban
izmir
tren
arıza
kalas
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İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor duruma soktu. Yaşanan teknik arıza nedeniyle trenler Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek Alsancak İstasyonu'na ulaşmaya çalıştı.Trenler arası 'kalaslı' aktarmaYolcular, yetkililerin iki tren arasına koydukları kalas ile bir diğer trene geçiş yaptı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.Arıza giderildi, seferler normale döndüİZBAN tarafından yaşanan teknik arıza nedeniyle sosyal medyadan şu paylaşımda bulunuldu:Ayrıca, İZBAN'da ilerleyen saatlerde teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
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izban, izmir, tren, arıza, kalas
izban, izmir, tren, arıza, kalas
İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi
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İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına konulan 'kalas' sayesinde tren değiştirdi.
İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor duruma soktu. Yaşanan teknik arıza nedeniyle trenler Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek Alsancak İstasyonu'na ulaşmaya çalıştı.
Trenler arası 'kalaslı' aktarma
Yolcular, yetkililerin iki tren arasına koydukları kalas ile bir diğer trene geçiş yaptı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arıza giderildi, seferler normale döndü
İZBAN tarafından yaşanan teknik arıza nedeniyle sosyal medyadan şu paylaşımda bulunuldu:
"Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız."
Ayrıca, İZBAN'da ilerleyen saatlerde teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.