https://sputniknews.com.tr/20230105/iside-finansman-sagladiklari-belirlenen-5-kisi-ile-2-sirketin-mal-varliklari-donduruldu-1065428145.html

Dışişileri açıkladı: IŞİD'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu

Dışişileri açıkladı: IŞİD'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları belirlenen 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:00+0300

2023-01-05T19:00+0300

2023-01-05T19:08+0300

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Dışişleri Bakanlığı tarafından 'DEAŞ Terör Örgütü İle İltisaklı Bir Şebekenin Malvarlıklarının ABD Makamları İle Eşzamanlı Olarak Dondurulması Hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlandı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

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