https://sputniknews.com.tr/20230105/iside-finansman-sagladiklari-belirlenen-5-kisi-ile-2-sirketin-mal-varliklari-donduruldu-1065428145.html
Dışişileri açıkladı: IŞİD'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu
Dışişileri açıkladı: IŞİD'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları belirlenen 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T19:00+0300
2023-01-05T19:00+0300
2023-01-05T19:08+0300
son dakika
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deaş
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Dışişleri Bakanlığı tarafından 'DEAŞ Terör Örgütü İle İltisaklı Bir Şebekenin Malvarlıklarının ABD Makamları İle Eşzamanlı Olarak Dondurulması Hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlandı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."
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son dakika, dışişleri bakanlığı, deaş, işid
son dakika, dışişleri bakanlığı, deaş, işid
Dışişileri açıkladı: IŞİD'e finansman sağlayan 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıkları donduruldu
19:00 05.01.2023 (güncellendi: 19:08 05.01.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD'e finansman sağladıkları belirlenen 5 kişi ile 2 şirketin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 'DEAŞ Terör Örgütü İle İltisaklı Bir Şebekenin Malvarlıklarının ABD Makamları İle Eşzamanlı Olarak Dondurulması Hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.
Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."