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https://sputniknews.com.tr/20230105/ingiliz-hukumeti-kilit-sektorlerde-grevleri-frenlemek-icin-yasa-cikarmaya-hazirlaniyor-1065434307.html
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor
İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:14+0300
2023-01-05T22:14+0300
dünya
ingiltere
grev
yasa
avrupa
sektör
ekonomi
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunak-saglik-sistemindeki-krizin-cozumu-icin-yeni-yasa-cikacak-1065395439.html
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ingiltere, grev, yasa, avrupa, sektör, ekonomi
ingiltere, grev, yasa, avrupa, sektör, ekonomi

İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

22:14 05.01.2023
© Sputnik / Vladimir Rodionov / Multimedya arşivine gidinBüyük Britanya Bayrağı
Büyük Britanya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.
Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak: Sağlık sistemindeki krizin çözümü için yeni yasa çıkacak
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