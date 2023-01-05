https://sputniknews.com.tr/20230105/ingiliz-hukumeti-kilit-sektorlerde-grevleri-frenlemek-icin-yasa-cikarmaya-hazirlaniyor-1065434307.html

İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T22:14+0300

2023-01-05T22:14+0300

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dünya

ingiltere

grev

yasa

avrupa

sektör

ekonomi

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.

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ingiltere, grev, yasa, avrupa, sektör, ekonomi