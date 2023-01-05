https://sputniknews.com.tr/20230105/ingiliz-hukumeti-kilit-sektorlerde-grevleri-frenlemek-icin-yasa-cikarmaya-hazirlaniyor-1065434307.html
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor
İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T22:14+0300
2023-01-05T22:14+0300
2023-01-05T22:14+0300
dünya
ingiltere
grev
yasa
avrupa
sektör
ekonomi
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ingiltere-basbakani-sunak-saglik-sistemindeki-krizin-cozumu-icin-yeni-yasa-cikacak-1065395439.html
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ingiltere, grev, yasa, avrupa, sektör, ekonomi
ingiltere, grev, yasa, avrupa, sektör, ekonomi
İngiliz hükümeti, kilit sektörlerde grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor
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İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa üzerinde çalışıldığını bildirdi.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan bir yasa üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye, ambulans hizmetlerini kapsamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps, yasanın greve gitmek isteyen çalışanlara karşı halkı orantısız hizmet kesintilerden korumayı amaçladığını vurguladı.
Son dönemde tren yolları ve sağlık sektörü çalışanları başta olmak üzere pek çok kamu ile özel sektör çalışanı, ülke çapında greve gitme kararı almıştı.