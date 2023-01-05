https://sputniknews.com.tr/20230105/hazine-ve-maliye-bakanligi-cep-telefonu-ve-tabletlerdeki-otv-iddialarini-yalanladi-1065409789.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV iddialarını yalanladı

Sosyal medyada cep telefonları ve tabletlerden alınan ÖTV'nin kaldırılacağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T11:49+0300

2023-01-05T11:49+0300

2023-01-05T11:49+0300

türkiye

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Akıllı telefonlar ve tabletlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bulunuyor.osyal medyada ve bazı haber sitelerinde cep telefonları ve tabletlerden alınacak ÖTV'nin kaldırılacağı iddia edildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan bilgi paylaşımında, "Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak” şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.iPhone 14 128 GB'nin Apple'ın resmi sitesinde satış fiyatı 30 bin 999 lira olarak gözüküyor.Apple'ın yaptığı bilgilendirme notuna göre bir iPhone 14 128 GB'lik akıllı telefonda 13 bin 489 lira vergi bulunuyor. Bu miktara ÖTV, KDV ve diğer iletişim vergileri dahil.Bu rakamlar göz önüne alındığında iPhone 14'ün vergisiz fiyatı 17 bin 510 liraya düşüyor.Aynı telefonun ABD satış fiyatı ise 799 dolar yani güncel kurla 15 bin 6 TL.Vergiler çıkartıldığında bile Türkiye'de iPhone 14 ABD fiyatından 2500 lira fazlaya satılıyor.

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ötv, özel tüketim vergisi (ötv)