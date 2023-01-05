https://sputniknews.com.tr/20230105/hadi-ozisik-kardesim-kirasini-odeyemiyor-issiz-kalmis-ne-yaptik-biz-1065415215.html

Hadi Özışık: Kardeşim kirasını ödeyemiyor, işsiz kalmış, ne yaptık biz?

Hadi Özışık: Kardeşim kirasını ödeyemiyor, işsiz kalmış, ne yaptık biz?

Hadi Özışık, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüşmenin ifşa olmasının ardından... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T13:36+0300

2023-01-05T13:36+0300

2023-01-05T13:36+0300

türkiye

hadi özışık

süleyman özışık

sedat peker

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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ile yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Hadi Özışık, YouTube kanalına 'Hadi Özışık'ı İndirin.’ Haber Geldi 3 Milyon TL Karşılığında Benim De Kalemimi Kırmışlar' başlıklı bir video yükledi.Özışık, YouTube'a yüklediği videoda şunları söyledi:"Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz... Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı İnternet Haber grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?"

türkiye

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hadi özışık, süleyman özışık, sedat peker