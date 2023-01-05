https://sputniknews.com.tr/20230105/hac-kayitlari-bugun-basliyor-basvurular-e-devlette-1065406426.html

Hac kayıtları bugün başlıyor: Başvurular e-devlet'te

Hac kayıtları bugün başlıyor: Başvurular e-devlet'te

2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemleri bugün başlayacak. Vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T09:45+0300

2023-01-05T09:45+0300

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türkiye

hac

suudi arabistan

diyanet başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.Suudi Arabistan makamlarının 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, "Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler." dedi.Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230103/diyanet-isleri-baskani-erbas-2023-yili-hac-kaydi-islemleri-5-ocakta-baslayacak-1065345085.html

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