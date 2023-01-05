https://sputniknews.com.tr/20230105/gulistan-dokudan-3-yildir-haber-alinamiyor-dosyanin-da-katillerin-de-yakasini-birakmayacagiz-1065436866.html
Gülistan Doku'dan 3 yıldır haber alınamıyor: 'Dosyanın da katillerin de yakasını bırakmayacağız'
Gülistan Doku'dan 3 yıldır haber alınamıyor: 'Dosyanın da katillerin de yakasını bırakmayacağız'
Tunceli’de 3 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi ve Dersim Kadın Platformu... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T23:26+0300
2023-01-05T23:26+0300
2023-01-05T23:29+0300
gülistan doku
türkiye
kayıp
tunceli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi ve Dersim Kadın Platformu tarafından yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.Doku’nun kayboluşunun 3. yılı nedeniyle anne Bedriye, baba Halit ve ablası Aygül Doku, Tunceli Valiliği önünde kısa süreli eylem yaptı. Valilik önündeki eylemlerini sonlandıran aile üyeleri daha sonra kent merkezinde Dersim Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldı.Gülistan Doku’nun fotoğraflarının taşındığı açıklamaya katılanlar '3 Yıl Oldu, Gülistan Doku Nerede?' pankartı eşliğinde alkış ve sloganlarla Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü. Burada Kadın Platformu adına konuşan Eylül Yantemur, “Biz kadınlar tam 3 yıldır Gülistan Doku nerede diye soruyoruz. 3 yıldır devam eden soruşturma dosyasında, gelinen noktada Gülistan’ın akıbetini açığa çıkaracak hiçbir bilgi ve belge elde edilemedi” dedi. Abla Aygül Doku ise kardeşinin akıbetini öğrenmek için başlattıkları mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Biz dosyanın da Gülistan’ın katillerinin de yakasını bırakmayacağız” şeklinde konuştu. Doku ailesi ve katılımcılar, açıklamanın ardından sessizce dağıldı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş, o tarihte Uzunçayır Baraj Gölü ile kent genelinde aylar süren çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilememişti.
türkiye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülistan doku, kayıp, tunceli
gülistan doku, kayıp, tunceli
Gülistan Doku'dan 3 yıldır haber alınamıyor: 'Dosyanın da katillerin de yakasını bırakmayacağız'
23:26 05.01.2023 (güncellendi: 23:29 05.01.2023) Abone ol
Tunceli’de 3 yıl önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi ve Dersim Kadın Platformu üyeleri olayın aydınlatılması için yetkilerden yardım istedi.
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi ve Dersim Kadın Platformu tarafından yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
Doku’nun kayboluşunun 3. yılı nedeniyle anne Bedriye, baba Halit ve ablası Aygül Doku, Tunceli Valiliği önünde kısa süreli eylem yaptı. Valilik önündeki eylemlerini sonlandıran aile üyeleri daha sonra kent merkezinde Dersim Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldı.
Gülistan Doku’nun fotoğraflarının taşındığı açıklamaya katılanlar '3 Yıl Oldu, Gülistan Doku Nerede?' pankartı eşliğinde alkış ve sloganlarla Seyit Rıza Meydanı’na kadar yürüdü.
Burada Kadın Platformu adına konuşan Eylül Yantemur, “Biz kadınlar tam 3 yıldır Gülistan Doku nerede diye soruyoruz. 3 yıldır devam eden soruşturma dosyasında, gelinen noktada Gülistan’ın akıbetini açığa çıkaracak hiçbir bilgi ve belge elde edilemedi” dedi. Abla Aygül Doku ise kardeşinin akıbetini öğrenmek için başlattıkları mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Biz dosyanın da Gülistan’ın katillerinin de yakasını bırakmayacağız” şeklinde konuştu.
Doku ailesi ve katılımcılar, açıklamanın ardından sessizce dağıldı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuş, o tarihte Uzunçayır Baraj Gölü ile kent genelinde aylar süren çalışmalardan herhangi bir sonuç elde edilememişti.