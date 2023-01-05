https://sputniknews.com.tr/20230105/gram-altin-rekor-tazeledi-1065405665.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren gram altın güne rekorlar başladı. Gram altın bin 117 liradan alıcı buluyor. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:21+0300
2023-01-05T09:21+0300
2023-01-05T10:02+0300
ekonomi
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yarım gram altın
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Dolar 18,7417 lira, euro ise 19,9139 liradan güne başladı.Euro/Dolar paritesi ise 1.0609 seviyesinde yer alıyor.Gram altında rekorOns altın fiyatı 1850 dolardan işlem görürken, dün 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.Güncel altın satış fiyatları, çeyrek altın 1860 lira, yarım altın 3720 lira, cumhuriyet altını 7411 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065318177.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Gram altın rekor tazeledi
09:21 05.01.2023 (güncellendi: 10:02 05.01.2023) Abone ol
Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren gram altın güne rekorlar başladı. Gram altın bin 117 liradan alıcı buluyor.
Dolar 18,7417 lira, euro ise 19,9139 liradan güne başladı.
Euro/Dolar paritesi ise 1.0609 seviyesinde yer alıyor.
Gram altında rekor
Ons altın fiyatı 1850 dolardan işlem görürken, dün 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları, çeyrek altın 1860 lira, yarım altın 3720 lira, cumhuriyet altını 7411 liradan el değiştiriyor.