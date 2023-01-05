https://sputniknews.com.tr/20230105/gram-altin-rekor-tazeledi-1065405665.html

Gram altın rekor tazeledi

Gram altın rekor tazeledi

Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren gram altın güne rekorlar başladı. Gram altın bin 117 liradan alıcı buluyor. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T09:21+0300

2023-01-05T09:21+0300

2023-01-05T10:02+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

gram altın

yarım gram altın

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Dolar 18,7417 lira, euro ise 19,9139 liradan güne başladı.Euro/Dolar paritesi ise 1.0609 seviyesinde yer alıyor.Gram altında rekorOns altın fiyatı 1850 dolardan işlem görürken, dün 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.Güncel altın satış fiyatları, çeyrek altın 1860 lira, yarım altın 3720 lira, cumhuriyet altını 7411 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065318177.html

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