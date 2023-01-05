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https://sputniknews.com.tr/20230105/gram-altin-rekor-tazeledi-1065405665.html
Gram altın rekor tazeledi
Gram altın rekor tazeledi
Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren gram altın güne rekorlar başladı. Gram altın bin 117 liradan alıcı buluyor. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-05T10:02+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
gram altın
yarım gram altın
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Dolar 18,7417 lira, euro ise 19,9139 liradan güne başladı.Euro/Dolar paritesi ise 1.0609 seviyesinde yer alıyor.Gram altında rekorOns altın fiyatı 1850 dolardan işlem görürken, dün 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.Güncel altın satış fiyatları, çeyrek altın 1860 lira, yarım altın 3720 lira, cumhuriyet altını 7411 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065318177.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar

Gram altın rekor tazeledi

09:21 05.01.2023 (güncellendi: 10:02 05.01.2023)
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA
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Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren gram altın güne rekorlar başladı. Gram altın bin 117 liradan alıcı buluyor.
Dolar 18,7417 lira, euro ise 19,9139 liradan güne başladı.
Euro/Dolar paritesi ise 1.0609 seviyesinde yer alıyor.

Gram altında rekor

Ons altın fiyatı 1850 dolardan işlem görürken, dün 1124 lira ile tarihi zirvesini yenileyen gram altın 1115 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları, çeyrek altın 1860 lira, yarım altın 3720 lira, cumhuriyet altını 7411 liradan el değiştiriyor.
Takıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
EKONOMİ
Gram altın tarihi zirvesinde
3 Ocak, 09:15
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