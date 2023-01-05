https://sputniknews.com.tr/20230105/gaziantepte-ogrenci-servisi-ile-arac-carpisti-1-olu-12-yarali-1065405822.html
Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:23+0300
2023-01-05T09:23+0300
2023-01-05T09:36+0300
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Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/cocuk-surucu-yuzunden-3-kisi-olumden-dondu-kaza-kameraya-yansidi-1064292575.html
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Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
09:23 05.01.2023 (güncellendi: 09:36 05.01.2023) Abone ol
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.