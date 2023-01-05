https://sputniknews.com.tr/20230105/gaziantepte-ogrenci-servisi-ile-arac-carpisti-1-olu-12-yarali-1065405822.html

Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep'te öğrenci servisi ile araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

gaziantep

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Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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türkiye

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