https://sputniknews.com.tr/20230105/galatasaray-liderligini-surdurdu-1065452584.html

Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray liderliğini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 17. Haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Haftanın öne çıkan olayları ve... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T14:55+0300

2023-01-05T14:55+0300

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veri maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

var

galatasaray

fenerbahçe

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Süper Lig’de VAR kayıtlarının açıklanması tartışmaları sürerken futbol heyecanı da devam ediyor. Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmesi sonrası maçın detaylı analizi Veri Maç'ta ayrıntılarıyla aktarıldı. Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Galatasaraylı Berkan Kutlu’nun 7 ofansif birebir mücadelesinin tamamını kazanması, 23 başarılı defansif aksiyonla başarı oranını yüzde 82’de tutması, 5 top kazanması ve 6 kez pas arası yapması gibi önemli verileri dinleyiciyle paylaşıldı. Karşılaşmanın yıldızlarından Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın da çektiği iki şutunun kaleyi bulması ve birinde golü atması, 4 başarılı dribbling ile yüzde 80’lik bir başarı oranı yakalaması, 3 kez top kazanması gibi verileriyle son haftalarda yükselen performansı konuşuldu. Ankaragücü forması giyen Radakovic ve Zahid’in takıma katkısı da ele alındı.Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi iki takımdaki son durum değerlendirilirken, derbi tarihine damga vuran isimler de hatırlatıldı. Derbilerde en çok forma giyen isim 55 maç ile sarı kırmızılıların efsanesi Turgay Şeren. Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 27 golle derbi tarihinin en golcü ismi olurken, onu Galatasaray'dan Metin Oktay 19 golle takip ediyor.

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Sputnik Türkiye

futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), var, galatasaray, fenerbahçe