https://sputniknews.com.tr/20230105/exxen-uyeliklerine-zam-geldi-1065431131.html

Exxen üyeliklerine zam geldi

Exxen üyeliklerine zam geldi

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, kullanıcılarına gönderdiği mail ile üyelik ücretlerinde güncelleme yaptığını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

exxen

zam

acun ilıcalı

tv8

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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği dijital platform Exxen'in üyelik ücreti güncellendi.Sabah'ın haberine göre, reklamlı ve reklamsız aylık ve yıllık Exxen üyelik ücretleri 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren farklı olacakDijital platform Exxen, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile üyelik ücretlerinde artış yaptığını açıkladı. Platform tarafından gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadesi yer aldı.Buna göre güncel fiyat listesi şu şekilde oldu:

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exxen, zam, acun ilıcalı, tv8