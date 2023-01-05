https://sputniknews.com.tr/20230105/exxen-uyeliklerine-zam-geldi-1065431131.html
Exxen üyeliklerine zam geldi
Exxen üyeliklerine zam geldi
1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, kullanıcılarına gönderdiği mail ile üyelik ücretlerinde güncelleme yaptığını açıkladı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T20:31+0300
2023-01-05T20:31+0300
2023-01-05T20:32+0300
ekonomi
exxen
zam
acun ilıcalı
tv8
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği dijital platform Exxen'in üyelik ücreti güncellendi.Sabah'ın haberine göre, reklamlı ve reklamsız aylık ve yıllık Exxen üyelik ücretleri 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren farklı olacakDijital platform Exxen, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile üyelik ücretlerinde artış yaptığını açıkladı. Platform tarafından gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadesi yer aldı.Buna göre güncel fiyat listesi şu şekilde oldu:
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exxen, zam, acun ilıcalı, tv8
exxen, zam, acun ilıcalı, tv8
Exxen üyeliklerine zam geldi
20:31 05.01.2023 (güncellendi: 20:32 05.01.2023) Abone ol
1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayan Exxen, kullanıcılarına gönderdiği mail ile üyelik ücretlerinde güncelleme yaptığını açıkladı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın 2 yıl önce hayata geçirdiği dijital platform Exxen'in üyelik ücreti güncellendi.
Sabah'ın haberine
göre, reklamlı ve reklamsız aylık ve yıllık Exxen üyelik ücretleri 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren farklı olacak
Dijital platform Exxen, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile üyelik ücretlerinde artış yaptığını açıkladı. Platform tarafından gönderilen e-postada, "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz" ifadesi yer aldı.
Buna göre güncel fiyat listesi şu şekilde oldu:
Exxen reklamlı aylık paket fiyatı 39.90 TL'den 49.90 TL'ye yükseldi. Paket yıllık olarak alındığı takdirde aylık maliyeti 41,90 TL'ye düşüyor.
Reklamsız aylık paket ise 54.90 TL olan ücreti 5 Ocak 2023 itibarıyla 69.90 TL'ye yükseldi. Bir yıllık paketin maaliyeti 58.50 TL'ye çıktı.
Exxenspor fiyatları ise reklamlı pakette 119.90 TL'den 129.90 TL'ye yükseldi. Sezonluk alımda ise bu fiyat aylık 102,90 TL'ye geliyor.
Reklamsız üyelik fiyatı ise 134.90 TL iken 149.90 TL oldu. Sezonluk alındığı takdirde ise aylık maaliyeti 119.50 TL oluyor.