https://sputniknews.com.tr/20230105/eski-mhp-kadin-kollari-baskani-olu-bulundu-1065424947.html
Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu
Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T16:13+0300
2023-01-05T16:13+0300
2023-01-05T16:13+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu
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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.
Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.