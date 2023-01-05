https://sputniknews.com.tr/20230105/eski-mhp-kadin-kollari-baskani-olu-bulundu-1065424947.html

Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu

Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T16:13+0300

2023-01-05T16:13+0300

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türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)