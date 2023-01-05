https://sputniknews.com.tr/20230105/erdogan-altili-masa-kendi-aralarinda-mekik-dokurken-biz-her-hafta-vatandasimizla-kucaklasiyoruz-1065413945.html
Erdoğan: Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi
Erdoğan: Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin teknoloji konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:03+0300
2023-01-05T13:03+0300
2023-01-05T13:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi
13:03 05.01.2023 (güncellendi: 13:21 05.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin teknoloji konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Altılı masa, kendi aralarında mekik dokurken biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz.
Altılı masa ile AK Parti arasındaki derin vizyon farkı gün geçtikçe ortaya çıkıyor.
Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül bile etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır.
MİLGEM projemizi idrak etmesi mümkün değil. Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?'
seviyesini geçemedi.
Planlarımızı yarım asır sonrasını düşünerek yapıyoruz.