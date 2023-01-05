https://sputniknews.com.tr/20230105/erdogan-altili-masa-kendi-aralarinda-mekik-dokurken-biz-her-hafta-vatandasimizla-kucaklasiyoruz-1065413945.html

Erdoğan: Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi

Erdoğan: Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini geçemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin teknoloji konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Bunların teknoloji bilgisi, 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' seviyesini... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T13:03+0300

2023-01-05T13:03+0300

2023-01-05T13:21+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı