https://sputniknews.com.tr/20230105/dolarda-yeni-rekor-borsada-dalgalanma-1065421115.html

Dolarda yeni rekor, borsada dalgalanma

Dolarda yeni rekor, borsada dalgalanma

Dolar/TL 18.79 ile rekor düzeyi test etmesinin ardından 18.76'ya çekildi. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 4.5 gerilemesinin... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T14:37+0300

2023-01-05T14:37+0300

2023-01-05T14:37+0300

ekonomi

dolar

rekor

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BD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı 13-14 Aralık'taki toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve daha fazla ilerleme kaydedilene kadar faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.Politika faizinin 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanaklarında enflasyonun "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandı.Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, gelen veriler, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğini gözlemlediler, bu biraz zaman alacaktır" ifadesi kullanıldı.Fed tutanaklarında Kurul üyelerinin şahin duruşunu koruduğunu ortaya koydu ancak beklentilerden çok farklı bir bilgi yer almadı.Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi günün ilk yarısında yüzde 0.1'lik hafif bir yükselişle 104.23 seviyesine yükseldi.Güne 18.75'ten başlayan dolar/TL ise 18.79'la yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 18.76'ya çekildi. Euro/TL ise 19.99'u gördü, daha sonra 19.95'e çekildi.Borsada dalgalanmaKurda rekor seviye görülse de sınırlı bir hareket yaşandı. Borsa İstanbul ise büyük bir dalgalanmaya sahne oldu.BIST 100 endeksi dünü 5.523 puandan kapatmasının ardından bugün 5.270 puana kadar geriledi. Endekste günlük kayıp yüzde 4.5'i buldu. Öğlene doğru ise BIST 100 kayıplarının bir kısmını telafi etti. TSİ 12.20 itibarıyla BIST 100 yüzde 1.95'lik düşüşle 5.415 puandan işlem gördü.

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