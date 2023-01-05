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Cumhurbaşkanı kararı: Beykoz'daki Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü değişti
Cumhurbaşkanı kararı: Beykoz'daki Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü değişti
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü ile Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı köylerin... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T09:59+0300
2023-01-05T09:59+0300
türkiye
cumhurbaşkanı kararı
istanbul
beykoz
sit alanı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Kavacık, Yenimahalle ve Göztepe mahallelerinin bir kısmını içeren alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Ayrıca, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Çatalköy ve Kuştepe köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak bağlıları (mezra) ile birlikte Cizre Belediyesi'ne katılmalarına karar verildi.
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cumhurbaşkanı kararı, istanbul, beykoz, sit alanı
cumhurbaşkanı kararı, istanbul, beykoz, sit alanı

Cumhurbaşkanı kararı: Beykoz'daki Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü değişti

09:59 05.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü ile Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı köylerin durumlarında değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Kavacık, Yenimahalle ve Göztepe mahallelerinin bir kısmını içeren alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Ayrıca, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Çatalköy ve Kuştepe köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak bağlıları (mezra) ile birlikte Cizre Belediyesi'ne katılmalarına karar verildi.
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