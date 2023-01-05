https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-karari-beykozdaki-karadeniz-kusagi-dogal-sit-alaninin-koruma-statusu-degisti-1065406865.html

Cumhurbaşkanı kararı: Beykoz'daki Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü değişti

Cumhurbaşkanı kararı: Beykoz'daki Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü değişti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsü ile Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı köylerin... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T09:59+0300

2023-01-05T09:59+0300

2023-01-05T09:59+0300

türkiye

cumhurbaşkanı kararı

istanbul

beykoz

sit alanı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda Kavacık, Yenimahalle ve Göztepe mahallelerinin bir kısmını içeren alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.Ayrıca, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli, Kurtuluş, Çatalköy ve Kuştepe köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak bağlıları (mezra) ile birlikte Cizre Belediyesi'ne katılmalarına karar verildi.

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cumhurbaşkanı kararı, istanbul, beykoz, sit alanı